El Ayuntamiento de A Coruña certifica la muerte del metrosidero de los Cantones con su retirada definitiva

Casi 11 meses después de que el Ayuntamiento de A Coruña lo desplazase unos 20 metros, el metrosidero de los Cantones ha muerto oficialmente. Y decimos oficialmente porque este diario ya advirtió de su deterioro primero y su más que posible muerte después en varias informaciones que fueron desmentidas por el propio Gobierno local. En las primeras horas de la madrugada del jueves, con apenas un cuarto de hora sobre la medianoche, siete operarios municipales procedieron a su talado y despiece.

Supervisó los trabajos el máximo responsable de parques y jardines, además de concejal de Infraestructuras, Jesús Celemín. Y su diagnóstico, en palabras a este diario, fue tajante: “Está muerto, desde hace mucho tiempo. Ha sido tratado con todos los cuidados, técnicas científicas y de jardinería, pero al final y al cabo son seres vivos y no ha sido posible salvarlo. No ha podido ser”.

El deterioro del metrosidero de los Cantones se evidencia tras un año Más información

En el Cantón Grande, todavía humeante por los disturbios de la tarde, coincidieron los servicios de limpieza y jardinería. Fue una casualidad, según palabras del edil. “Se escogió el mejor momento, donde menos molestias se puedan causar. No es una cuestión de nocturnidad”, afirmó.

El proceso

Puede hablarse de una retirada exprés y de la destreza de los operarios municipales, que solucionaron los trabajos en algo más de media hora. A las 00.46 horas, el metrosidero de los Cantones era ya historia y descansaba en pedazos sobre el remolque de un camión. “Se lo llevan a Servisa”, bromeó uno de los presentes.

Duró menos de un año en su nueva ubicación, y no llegó a cumplir los 27 como gran pulmón verde del entorno. Instalado el 31 de diciembre de 1999, bajo el mandato de Francisco Vázquez, se trata de un descendiente del histórico metrosidero de la Policía Local de A Coruña.

El calor del verano castiga al metrosidero de los Cantones, que presenta un aspecto cada vez más preocupante Más información

En el proyecto original de la reforma de los Cantones había un banco circular situado a su sombra, después de que el metrosidero avanzase hacia el Obelisco para dejar liberada su ubicación original, donde se colocó el nuevo ascenso del parking.

Ahora queda en los Cantones una gran esfera de tierra sobre la que plantar un nuevo inicio. Según Jesús Celemín, hace tiempo que el Ayuntamiento ya trabaja en ello. “Habrá que buscar una especie nueva, estamos valorando todas las opciones desde hace tiempo. Tenemos castaños, robles… el metrosidero no es un árbol de aquí”, recordó. Sin embargo, para muchos coruñeses, fue parte de su día a día durante más de un cuarto de siglo.