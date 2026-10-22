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A Coruña

Detenido ‘el ladrón de los churros’ en A Coruña tras destrozar una cafetería en Os Mallos

La Policía Nacional atribuye una ruta de atracos al mismo varón, que repitió modus operandi en tres establecimientos

Guillermo Parga
Guillermo Parga
22/10/2026 08:33
Cinerama de Ángel Senra
La Policía investiga el robo en el Cinerama de Ángel Senra
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La Policía Nacional detuvo a un varón de 35 años como supuesto autor de tres asaltos a diferentes establecimientos de A Coruña. Fue en la plaza Madrid, punto habitual de reunión de este tipo de malhechores, y después de una ruta que sembró la desolación entre varios responsables de negocios que permanecían cerrados. Los agentes sospechan que son en realidad varios autores relacionados entre sí.

Primero fue en Don Churro, en Ramón y Cajal, para posteriormente dirigirse a la zona de Os Mallos. La churrería le resulta familiar al personaje en cuestión, que la semana pasada se llevó miles de euros del local y esta vez repitió modus operandi: alcantarilla para reventar la puerta y caja registradora como botín. El ‘premio’, eso sí, fue mucho menor.

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Como quiera que no cubría expectativas la churrería, los asaltantes probaron con una tienda de ropa y un bar familiar. Se dirigieron a Ángel Senra y utilizaron su conocida técnica para entrar en la tienda de vestidos Tiara primero y en el bar Cinerama después. Ambos son negocios tradicionales y regentados por familias de larga tradición en el barrio, lo que ha indignado a los vecinos.

Al menos, de momento, pueden respirar tranquilos tras la detención de uno de los autores.

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