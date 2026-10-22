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A Coruña

Coruña Imposible | El Gran Casino Hotel, la ensoñación de la burguesía de inicios del siglo XX

El arquitecto Xosé Lois Martínez explica cómo habría sido este gran proyecto de Antonio López Hernández para la zona donde hoy están la Autoridad Porturaria y el teatro Colón

Jorge Riveiro
Jorge Riveiro
22/10/2026 04:05
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El plano del edificio proyectado por Antonio López Hernández
Cedido por Xosé Lois Martínez
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La configuración urbanística de La Marina coruñesa habría sido bien distinta de haber cristalizado un proyecto como el del Gran Casino Hotel. Diseñado por el arquitecto Antonio López Hernández en 1914 y presentado al Ayuntamiento en 1920 por su colega Rafael González del Villar, el enorme edificio habría albergado toda clase de salas de recreo y estancias para una clase burguesa de inicios del siglo pasado que veía con optimismo el futuro. Así lo expresa el arquitecto y exalcalde de Oleiros Xosé Lois Martínez, para quien el Gran Casino Hotel representa precisamente una ensoñación de la élite económica de la época.

“O Gran Casino Hotel ía ser un edificio enorme, dunhas dimensións espectaculares”, resume. “O que máis chama a atención, para empezar, é o sitio no que se emplazaba. Estaría onde hoxe en día está a Autoridade Portuaria e o teatro Colón, toda esa zona da Marina, xa que era un edificio moi grande que ocuparía perfectamente uns 80 ou 90 metros de lonxitude e uns 30 de anchura”, explica.

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Para entender la dimensión del proyecto, expone, hay que detenerse en la sociedad de la época: “Prantexouse ese proxecto cando se iniciou na época un estilo de arquitectura ‘monumentalista’, afastada das pequenas edificacións destinadas a vivenda que se viñan construindo en torno á calle Real ou en San Andrés”. “Empezan a aparecer unhas ensoñacións en forma de edificios de dimensións colosais, o que ten que ver co sistema capitalista que xa se estaba xerando desde mediados do século XIX coa acumulación de capital e que derivaba en obras de cada vez maior escala, que terán na cidade o seu colofón no edificio do Banco Pastor, de 1925”, dice.

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“Esas obras, dunha escala enorme, querían facerse dentro do tecido histórico da cidade, e o casino se prantexa nos terreos dos xardíns de Méndez Núñez, co que ademais queríase aproveitar a titularidade pública dos terreos para facer un gran hotel e un centro público de recreo con cantidade de servicios como ximnasios, baños, garaxes para alquilar, locales para institucións da cidade...”, explica Martínez.

El edificio iba a tener toda clase de estancias. De un gran hotel de en torno a 200 habitaciones a una enorme sala de baile en la planta baja (con capacidad para más de 2.000 personas), pasando por locales de hostelería o para instituciones de la ciudad, garajes para alquilar, jardines, oficinas, comedores, etc. El proyecto contaba con el visto bueno inicial del Ayuntamiento, pero nunca llegó a pasar de un plano.

Estilo sobrecargado

“O plano utiliza unha linguaxe que deixa claras as intencións. Ía sobresaír polo eclecticismo, sería un edificio recargado, cunhas ornamentacións enormes, que tanto na pranta baixa como nas tres superiores conectaría con esa nova elite económica que xurdiu a comezos do século XX, que acumula unha cantidade de capital suficiente como para prantexarse este tipo de construcións”, alude. Una torre de Babel destinada a caer: “Non se levou adiante porque tería sido a gran ocupación da burguesía dunha zona que é a carta de presentación da cidade, e por parte dunha burguesía que nin sequera tiña realmente o poder como para levar a cabo esta obra”.

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“Esta burguesía prantexou un edificio que nin moito menos era para toda a poboación. Este edificio crearíase para a hostelería e para locales de socios, centros de recreo da elite”, abunda. “Unha gran parte da poboación, a obreira, tería sido sistematicamente excluida xa non só do edificio, senón do propio dereito a estar na súa cidade. A periferia (a xente da Gaiteira, Oza, Elviña, etc.) non tiña sitio na cidade, e de aí vai a vir como reacción nos anos 30, contra este tipo de planificacións, a idea forte do cooperativismo obreiro, que toma parte do poder político na cidade cos partidos republicanos que arrasan nas eleccións”, manifiesta el arquitecto.

“A do casino é unha escala propia dunha metrópole, non dunha urbe de 40.000 habitantes”, insiste. Pese a que la ciudad acababa de absorber el municipio de Oza, y de ahí que se pensase a lo grande, “non había elite na Coruña da época coa capacidade suficiente para este tipo de equipamentos”. “Era máis unha fantasía que un estudo serio das necesidades daquela cidade, que non estaba para este tipo de historias, ligadas en moitos casos a grandes urbes de veraneo no Estado, como San Sebastián ou Barcelona”, concluye.

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Coruña Imposible | El Gran Casino Hotel, la ensoñación de la burguesía de inicios del siglo XX
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