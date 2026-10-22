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A Coruña

Bomberos y Policía Local trabajaron durante toda la noche para regresar a la normalidad

Abel Peña
Abel Peña
22/10/2026 22:47
Más de 2.000 personas protestaron contra la intervención de los agentes por la mañana
Algunos maniestantes incendiaron varios contenedores por la ciudad
Germán Barreiros
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Durante su intervención de la mañana del jueves, la alcaldesa, Inés Rey, se abstuvo de valorar la actuación de los antidisturbios en la jornada del miércoles pasado, tanto de las dos UIP (Unidad de Intervención Policial) como de la UPR (Unidad de Prevención y Reacción). Mientras que desde el BNG (no hay que olvidar que Galiza Nova había convocado la protesta contra el líder de Vox, Santiago Abascal, en María Pita) consideran que la actuación policial fue desproporcionada, Rey se limitó a alabar la actuación de Bomberos y Policía Local.

En efecto, la noche del miércoles al jueves fue muy larga para los Bomberos, que tuvieron que sofocar todos los incendios causados por el grupo de radicales infiltrado en la manifestación, según la Delegación del Gobierno. A medida que los antidisturbios iban despejando el terreno, los Bomberos los seguían para sofocar las llamas de los contenedores. Ellos contabilizaron 27 contenedores en superficie y subterráneos, que apagaron con agua y espuma. Luego, a las cuatro menos cuarto, un contenedor de papel en la avenida de Oza. El último se extinguió a las ocho menos cuarto de la mañana, en Orquesta Sinfónica, un contenedor que todavía empezaba a humear.

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Bomberos y Policía Local trabajaron durante toda la noche para regresar a la normalidad
Abel Peña
La visita se produce en un ambiente de tensión política, después de que apareciesen pintadas con referencias a Vox y símbolos políticos en las terrazas de la plaza.

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