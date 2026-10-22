BCA28 refuerza su liderazgo como centro de negocios con la obtención el certificado Breeam

De izquierda a derecha: Torralba, Rodríguez, Dorrego y Neira

El Centro de Negocios BCA28 ha recibido la certificación BREEAM®, uno de los principales estándares internacionales de evaluación de la sostenibilidad de los edificios y un reconocimiento que pone de manifiesto el compromiso del inmueble con la eficiencia, la sostenibilidad y la mejora continua.

La entrega tuvo lugar esta mañana en las instalaciones de BCA28 en A Coruña, en un acto en el que participaron Yoya Neira, concejala de Medio Ambiente del Ayuntamiento de A Coruña; Patricia Rodríguez, responsable de Certificación y Procedimientos de BREEAM ES; Agustín Dorrego, presidente de la Comunidad de Propietarios de BCA28; y Javier Torralba, director general de Superco Gestión y administrador de la Comunidad de Propietarios del edificio.

En palabras de Agustín Dorrego, presidente de la Comunidad de Propietarios de BCA28 "La obtención de esta certificación supone un nuevo impulso para BCA28 en su objetivo de avanzar hacia un edificio cada vez más sostenible, más eficiente y más respetuoso con el medioambiente y con las personas, manteniendo y mejorando su rendimiento a lo largo del tiempo".

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Por su parte Patricia Rodríguez, responsable de Certificación y Procedimientos de BREEAM ES añadió "la certificación de BCA28 no solo demuestra el compromiso con el medioambiente y el bienestar de las personas que trabajan en él. A través del esquema utilizado, se asume un compromiso a largo plazo que evitará que este edificio sea obsoleto en términos de sostenbilidad" por su parte la concejala de Medio Ambiente, Yoya Neira, trasladó su enhorabuena por la obtención de la certificación y destacó que “iniciativas como la de BCA28 deben servir de ejemplo para que cada vez más empresas se vean reflejadas en este compromiso con la sostenibilidad”.

Esta certificación representa un hito especialmente relevante en un contexto en el que el sector inmobiliario afronta una profunda transformación y en el que una parte

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importante del parque de oficinas español deberá adaptarse durante los próximos años a nuevas exigencias en materia de eficiencia, sostenibilidad y calidad de los espacios.

20 años en constante evolución

Prácticamente dos décadas después de su inauguración, BCA28 continúa siendo un edificio singular por su arquitectura, su diseño vanguardista y la calidad de sus espacios, pero también por su capacidad para evolucionar y adaptarse a las nuevas necesidades de las empresas.

La obtención de BREEAM® refuerza ahora esta trayectoria incorporando la sostenibilidad como uno de los elementos clave del posicionamiento del edificio y consolidando su apuesta por mantener unos elevados estándares de calidad, eficiencia y gestión.