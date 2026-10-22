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A Coruña

Avia Veira denuncia las cargas policiales "desproporcionadas" en los disturbios en A Coruña

Asegura que se siente "orgullosa" de haber participado en la manifestación y asegura que "la derecha" trata de criminalizarla

Abel Peña
Abel Peña
22/10/2026 14:02
Tras la marcha del líder de Vox, la protesta continuó y la tensión creció por lo que tuvieron que actuar los agentes
Tras la marcha del líder de Vox, la protesta continuó y la tensión creció por lo que tuvieron que actuar los agentes
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La portavoz del BNG y candidata a la Alcaldía, Avia Veira, condenó esta mañana los disturbios que se vivieron en las calles de A Coruña ayer, cuando una manifestación de grupos de izquierda contra la presencia de Santiago Abascal, líder de Vox, en María Pita. Considera que las cargas policiales fueron "absolutamente desproporcionadas" y que hubo agresiones sin "mediar palabra". Además, se utilizaron medios como pelotas y gases lacrimógenos y por calles lejanas a María Pita. 

Hay que aclarar que se produjeron dos protestas, y que ambos acabaron en cargas: una por la mañana, cuando Abascal visitó un puesto de Vox en María Pita y se congregaron 5.000 personas para expresar su rechazo, y otra ya a las ocho de la tarde, cuando 2.500 personas se manifestaron frente a la Delegación del Gobierno por el fascismo y la represión policial. Los radicales. 

Galería

Las cargas policiales en María Pita, las imágenes

Tras la marcha del líder de Vox, la protesta continuó y la tensión creció por lo que tuvieron que actuar los agentesVer más imágenes

Recordó que muchos participantes eran menores, de entre 14 y vientipico años. "Desde o BNG non nos vamos a quedar de brazos curados mentres a dereita política e mediática tenta criminalizar unha movilización da qe nos sentimos orgullos", denunció. 

"A inmensa maioría da xente tivemos un comportamento pacífico e exemplar", recordó Veira, que había participaron en la concentración en María Pita por la mañana que reunió a 5.000 personas.  

Galería

La manifestación contra la represión policial, fotos

La noche derivó en nuevos incidentes: lanzamiento de objetos y quema de contenedoresVer más imágenes

Entre estos se encontraban miembros de Galiza Nova, la sección joven del BNG. "Non estamos a favor do odio que desde Vox están a manifestar día a día contra as mulleres, os migrantes, os homosexuais, odio que inclúe a todos os galegos, a nosa lingua e a nosa propia existencia", recriminó Veira.

"Sento moito orgullo dunha Coruña que onte renovou a súa vocación inequivoccamente antifascista", declaró. Sobre todo, los jóvenes. 

Eso sí, Veira, reconoció que se habían producido "cuestións que non compartimos", aludiendo al lanzamiento de objetos (bengalas, piedras, sillas, quema de contenedores) a los agentes. "Desde logo, non o protagonizou o BNG nin Galiza Nova", aclaró, al tiempo que recalcó que eso ocurrió cuando la mayor parte de la movilización había concluido. 

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