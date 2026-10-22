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A Coruña

Así es 'Ovo', el espectáculo del Circo del Sol que se presentará en A Coruña entre el 30 de diciembre y el 3 de enero

La compañía canadiense ofrecerá en siete sesiones en el Coliseum una de sus producciones más emblemáticas

Julia Nóvoa
22/10/2026 15:01
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El Circo del Sol regresará al Coliseum de A Coruña entre el 30 de diciembre y el 3 de enero con el espectáculo 'Ovo'. La producción, una de las más reconocidas de la compañía canadiense, fue presentada en la mañana de este jueves por la alcaldesa, Inés Rey, quien además estuvo acompañada por la responsable de marketing de mercados internacionales del Circo del Sol, Itxaso Barrios. El espectáculo, creado en 2009 y renovado coincidiendo con su decimoquinto aniversario, ya fue visto por más de diez millones de personas en todo el mundo. La producción destaca por su combinación de acrobacias de alto nivel, música, humor y una impactante puesta en escena inspirada en el universo de los insectos.

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La historia de 'Ovo' se desarrolla en un ecosistema lleno de vida y movimiento donde los insectos trabajan, juegan, luchan y enamoran. Todo cambia con la aparición de un misterioso huevo que despierta la curiosidad y fascinación de sus habitantes, convirtiéndose en el hilo conductor de una propuesta que celebra la biodiversidad, la transformación y la convivencia.

Siete sesiones diferentes

El espectáculo, que se ofrecerá en siete sesiones diferentes, reúne más de medio centenar de artistas procedentes de diferentes países e incluye números acrobáticos de gran complejidad técnica que combinan parkour, cuerda aérea, equilibrio, contorsión y trampolín, entre otras disciplinas características del Circo del Sol.

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Durante su intervención, la alcaldesa destacó el papel de A Coruña como gran referencia cultural del noroeste peninsular y la importancia de atraer a la ciudad producciones de alcance internacional: "A nosa cidade apostou de forma decidida por unha programación estable e ambiciosa, capaz de atraer grandes eventos culturais, musicais e de ocio de dimensión internacional. E facémolo porque sabemos que a cultura non só transforma as cidades desde o punto de vista social, educativo e creativo, senón que tamén xera actividade económica, impulsa o turismo e proxecta a imaxe da Coruña moito máis alá das nosas fronteiras”, señaló Rey.

La regidora también destacó la estrecha vinculación que el Circo del Sol mantiene con la ciudad desde su primera visita: “É unha satisfacción dar a benvida de novo á Coruña ao Cirque du Soleil, unha compañía que xa forma parte da historia recente da programación cultural e de grandes eventos da nosa cidade. A presentación de ‘Ovo' é moito máis que o anuncio dun espectáculo extraordinario; é tamén a confirmación dunha relación de confianza e éxito compartido que se vén fortalecendo ano tras ano”, sentenció.

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