Acusan al Ayuntamiento de A Coruña de "mala praxis" por la muerte del metrosidero

Un instante de la retirada del metrosidero de los Cantones Quintana

José Antonio Núñez puede presumir de haber trasladado el ahora difunto metrosidero con éxito. Fue en el año 1999, cuando Francisco Vázquez decidió dar la bienvenida al nuevo milenio plantándolo en el Cantón Grande. “Este metrosidero fue plantado por los coruñeses el 31 de diciembre de 1999 como símbolo del nuevo milenio”, rezaba la placa. Núñez, ingeniero y trazador de jardines, era entonces el director ejecutivo de la empresa Orto Parques y Jardines. Ayer, mientras atendía a El Ideal Gallego, seguía visionando una y otra vez el vídeo de la retirada del árbol. Lo hacía sin esconder su estupor. “No es una tala, es un derribo; hace al menos seis meses que estaba muerto”, indica. “La mala praxis fue lo que se llevó por delante el árbol, y todo viene desde el proyecto de los Cantones. Este árbol llevaba floreciendo 26 años desde que se plantó, con una floración espectacular, con una vitalidad a la que no se le podía pedir más. Todo era perfecto”, añade.

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En un intento de acercar al ciudadano de a pie a las causas y motivos de la muerte del metrosidero, y de alejarse de tecnicismos complicados, resume: “De repente, nos encontramos con una obra que se decide hacer a partir de un proyecto, el de reforma de los Cantones. La mejor solución para un árbol es siempre no tocarlo. En caso de que se quiera hacer, debe ser en condiciones. Cuando lo movimos era mucho más pequeño. Tuve la fortuna de replantar muchos árboles, y nunca se me murió ninguno. Esta obra se hace fuera de la concejalía de Medio Ambiente y de Infraestructuras, no tiene nada que ver. Hay expertos en arbolado, que si no lo saben todo, lo que les falta lo preguntan a quien corresponda”.

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Por otra parte, sobre la alternativa elegida, una encina de ocho metros de alto y 35 años de antigüedad, Núñez también muestra sus dudas. “¿Ha visto alguna encina en A Coruña? El metrosidero tenía una razón de ser, un símbolo de la ciudad que representó el fin del milenio. Aún estoy dando vueltas a dónde he visto una encina, si no es una jamonería. Es un árbol muy bonito, pero ni de broma hubiera optado por él”, sentencia José Antonio Núñez.