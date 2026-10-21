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A Coruña

El verano no termina en los hoteles de A Coruña: el buen tiempo de octubre eleva la ocupación más allá del puente

La festividad de la Virgen del Pilar dejó los alojamientos de la ciudad a un ochenta por ciento de capacidad

Lara Fernández
Lara Fernández
21/10/2026 04:15
Dos clientes del Hotel Riazor
El Ideal Gallego
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La llegada del otoño tardó en dejar sus primeros síntomas en A Coruña. El mes de octubre ha sido especialmente caluroso en la ciudad, algo que ha hecho que los hoteles no solo vivan un puente del Pilar con altas ocupaciones, sino que los fines de semana también se han contagiado de este verano ‘alargado’.

El presidente de la Asociación Empresarial de Hospedaje de A Coruña (Hospeco), Agustín Collazos, asegura que los datos reales no se conocerán hasta finales de mes, pero las sensaciones son “muy buenas”. “Los fines de semana, a nivel general, están siendo buenos, dado que el clima que estamos teniendo en octubre ha hecho que, por ejemplo, el puente fuese especialmente bueno, sobre todo por las reservas de última hora”.

Esta llegada de viajeros más ‘exprés’, dice, “salvó unos datos que, en principio, pensábamos que no iban a ser tan positivos. Al final, gracias a esas reservas de última hora logramos conseguir el objetivo y fue bastante bueno, por encima del ochenta por ciento de ocupación”, sostiene.

Más allá del puente del Pilar, “el fin de semana pasado también ha sido muy bueno en varios hoteles”. No obstante, el resultado final se conocerá a finales de mes, aunque “si sigue la tendencia del clima tan positiva, los fines de semana probablemente sean un poco mejor de lo que esperamos”.

Por otro lado, los hoteles de A Coruña ya están inmersos en la campaña de Navidad, que cada año se adelanta debido a la alta demanda. “Estamos centrados en las fiestas y en las cenas de Navidad. Las empresas no quieren perder la oportunidad y que les quiten los salones de los hoteles”.

Ventajas

El clima se ha convertido en una ventaja para la ciudad. En los últimos años se ha visto un cambio de tendencia en los turistas, tal y como relata el también director del NH Collection Finisterre. “Lo que antes era una desventaja competitiva, ahora es una ventaja”, y es que “el tiempo es una de las razones por la que nos eligen los clientes”, considera.

Collazos afirma que muchos turistas “que solían veranear en otras zonas de España con climas más extremos, han decidido cambiar sus planes por el clima gallego, además de por huir de bullicios muy grandes, que también es una de las cosas que los clientes valoran”. Así, el presidente de Hospeco pone en valor el “turismo sostenible que no tiene aglomeraciones tan grandes como otras zonas”. 

Ambas cosas “son muy positivas y nos hacen ser muy diferentes como marca turística”, por lo que “este cambio es ya una realidad y cada vez son más los clientes que eligen A Coruña para pasar sus vacaciones buscando encontrar un clima menos extremo”. Por todo ello, el director del NH Collection Finisterre considera que al sector turístico “nos espera un futuro muy bonito, el crecimiento del turismo se está haciendo de forma sostenible sin que afecte a nuestra población. Lo que aportamos como ciudad no lo pueden aportar otros competidores, no solo ese cambio climático que, sin duda, nos va a beneficiar”.

Sin ir más lejos, desde hace años A Coruña ha sido denominada como ‘refugio climático’. Es decir, que lo que ya no está de moda es viajar al sur en busca de calor cuando se está de vacaciones, sino al norte para buscar un tiempo un poco más fresco y sin bullicios o restricciones de agua. Ahora, pese a que octubre se acerca a su fin y la bajada de temperaturas es notable, el mes ha regalado a los hoteles un resquicio de verano inesperado.

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