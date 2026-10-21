Un proyecto premiado del CEIP Eusebio da Guarda ayudará a alumnos con TDAH a través del ejercicio físico y el movimiento

Vila y Blanco, en la ceremonia de entrega

Carlos Iván Blanco Casal, profesor del CEIP Eusebio da Guarda, ha resultado ganador de la XII Beca Fundación María José Jove-Ingada, que reconoce el compromiso del profesorado con la inclusión educativa y apoya proyectos destinados a mejorar la respuesta al alumnado con trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH).

Como explica el propio Blanco, “es un proyecto de pausas activas, que lo que viene a implicar es hacer unas microparadas entre clase y clase a lo largo de la jornada escolar, adaptándolas un poco a los diferentes ciclos de Primaria, para que los niños puedan realizar una serie de actividades y ejercicios físicos sin salir del aula y sin necesidad de mucho material”. El objetivo: que durante un par de minutos puedan disipar sus nervios, calmarse, y continuar como si nada después con las clases.

“Para todo el alumnado, y especialmente para el que tiene TDAH, es complicado estar tantas horas sentado. Poder hacer una pausa y generar una serie de neurotransmisores que se desencadenan haciendo ejercicio ayuda mucho en la atención y la concentración que necesitarán después”, comenta el profesor.

Lo importante es moverse. Y vale casi cualquier ejercicio: “Estando en el sitio se pueden hacer muchos ejercicios, como sentadillas o skipping, o también con materiales, por ejemplo con gomas elásticas, pero no es necesario nada costoso, difícil de conseguir, o sacar a los alumnos de las clases, lo que conllevaría perder mucho tiempo”. El proyecto está diseñado para llevarse a cabo a partir del año que viene. “Estábamos pendientes de que nos diesen la beca, seguramente empezaremos en el segundo trimestre”, añade Blanco.

Enfoque multidisciplinar

El cruce de formaciones que este docente ha ido haciendo a lo largo de su vida le condujo hasta esta idea. “Estudié Ciencias Físicas y del Deporte, luego Magisterio, y ahora estoy estudiando Psicología. De esa conjunción de formaciones me llegó la idea de que el movimiento es algo asociado o bien con la actividad deportiva o, si se produce dentro del aula, con que el alumno es muy inquieto o se porta mal. El poder utilizar el movimiento para que ese alumnado con esas dificultades de atención se pueda concentrar mejor es una idea que me vino y, por lo que se ve, ha gustado”, explica.

El proyecto, que lleva por nombre ‘Movimiento estructurado en el aula’, se llevará a cabo en todos los cursos de Primaria, aunque Blanco cree que lo ideal sería que también se hiciese en Infantil. “Aunque sus dinámicas son distintas y no lo necesitan tanto”, matiza.

Respecto al premio, asegura que no se lo esperaba para nada. “Es una idea en la que trabajé mucho, me despertó el interés de pensar en cómo se podría llevar a cabo algo así, y que reconozcan tu trabajo siempre es de agradecer. Me comentaron que el proyecto está muy bien estructurado, y eso siempre es agradable”, concluye.