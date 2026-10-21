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A Coruña

Un centenar de personas reciben a Abascal con banderas en la plaza de María Pita


Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
21/10/2026 12:01
Vox en María Pita
Santiago Abascal llengo a María Pita
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Un centenar de personas esperaba la llegada de Santiago Abascal a la plaza de María Pita, en A Coruña, donde el presidente de Vox realizó una comparecencia ante los medios de comunicación a las 12:00 horas de este miércoles. 

Llegada de Abascal a María Pita

La visita del dirigente político se enmarca en la agenda de precampaña de Vox de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. Abascal tiene previsto recorrer esta semana diferentes localidades españolas, entre ellas A Coruña, donde su presencia ha generado expectación y movilizaciones de rechazo.

Un centenar de personas esperan en María Pita a Abascal

La llegada de Abascal coincide con una convocatoria de protesta de Galiza Nova, la organización juvenil del BNG, que llamó a concentrarse en la plaza a las 11:30 horas para mostrar su rechazo a la presencia del líder de Vox.

Cánticos en contra de Abascal

Además, se han anunciado otras movilizaciones en el entorno de María Pita, en una jornada en la que se desplegó un gran dispositivo policial para prevenir posibles incidentes.

La visita se produce en un ambiente de tensión política, después de que apareciesen pintadas con referencias a Vox y símbolos políticos en las terrazas de la plaza.

Pintadas contra Vox en María Pita

Pintadas en la plaza de María Pita para recibir a Santiago Abascal

Más información

La Policía Nacional restringió el acceso a la plaza de María Pita desde la calle Riego de Agua salvo al personal del Ayutamiento.

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