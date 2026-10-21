Un centenar de personas reciben a Abascal con banderas en la plaza de María Pita

Santiago Abascal llengo a María Pita Quintana

Un centenar de personas esperaba la llegada de Santiago Abascal a la plaza de María Pita, en A Coruña, donde el presidente de Vox realizó una comparecencia ante los medios de comunicación a las 12:00 horas de este miércoles.

La visita del dirigente político se enmarca en la agenda de precampaña de Vox de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. Abascal tiene previsto recorrer esta semana diferentes localidades españolas, entre ellas A Coruña, donde su presencia ha generado expectación y movilizaciones de rechazo.

La llegada de Abascal coincide con una convocatoria de protesta de Galiza Nova, la organización juvenil del BNG, que llamó a concentrarse en la plaza a las 11:30 horas para mostrar su rechazo a la presencia del líder de Vox.

Además, se han anunciado otras movilizaciones en el entorno de María Pita, en una jornada en la que se desplegó un gran dispositivo policial para prevenir posibles incidentes.

La visita se produce en un ambiente de tensión política, después de que apareciesen pintadas con referencias a Vox y símbolos políticos en las terrazas de la plaza.

Pintadas en la plaza de María Pita para recibir a Santiago Abascal Más información

La Policía Nacional restringió el acceso a la plaza de María Pita desde la calle Riego de Agua salvo al personal del Ayutamiento.