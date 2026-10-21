Santiago Abascal se topa en A Coruña con la indignación y él lo tilda de “coacción”

María Pita fue el escenario este miércoles de un acto político que dividió la plaza en dos. Por un lado, más de mil personas se concentraron para expresar su rechazo al “fascismo”. Lo hicieron una hora antes de la llegada del líder de Vox, Santiago Abascal, quien había convocado un acto para medios en el entorno de Puerta Real. Allí, más de un centenar de futuros votantes recibieron entre aplausos, gritos de “presidente” y “Pedro Sánchez, hijo de puta”.

Abascal tildó de “coacción” la presencia de los manifestantes, entre los que se encontraba Galiza Nova, Juventudes Socialistas, BNG, Sindicato de Vivenda y Riazor Blues, entre otros. Los votantes de Vox y los concentrados, al grito de “aquí están os antifascistas”, se encararon en la distancia, con gritos y movimiento de banderas. Tras la marcha del líder de Vox, con una plaza acordonada por más de doce furgones policiales, comenzaron las cargas policiales contra los manifestantes, quienes lanzaron huevos y petardos.

Abascal aseguró que Galicia es su “espinita” y pidió un llamamiento masivo el 29 de noviembre para “que sea la única manera de ganar a Pedro Sánchez”.

Un centenar de personas reciben a Abascal con banderas en la plaza de María Pita Más información

La Policía Nacional empezó a disolver la plaza de María Pita cuando algunos manifestantes empezaron a lanzar sillas y algunos de ellos resultaron heridos por las cargas. Los manifestantes permanecen sentados y la tensión continúa a la altura de la iglesia de San Jorge. Varios contenedores ruedan por la calle mientras personas con banderas de España siguen intentando encararse con los manifestantes.