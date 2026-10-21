El salto internacional de Greenalia, a caballo entre España y Estados Unidos

Parque solar Misae, que Greenalia ha puesto en marcha en Estados Unidos Greenalia

“Somos una compañía especializada en el desarrollo, generación y gestión de proyectos de energía renovable. Utilizamos viento, sol y biomasa forestal procedente de restos de cortas de plantaciones certificadas para generar y almacenar electricidad en armonía con la naturaleza, combinando la operación de activos propios con la rotación selectiva de proyectos a lo largo de su ciclo de desarrollo”. Así se define en su memorial anual Greenalia, empresa con sede en A Coruña y que está dedicada al sector de las energías renovables.

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Tiene actividad en España y Estados Unidos, tanto con eólica marina como terrestre, solar fotovoltaica, almacenamiento, biomasa y captura de dióxido de carbono. Sus activos generan “electricidad a partir de fuentes 100% renovables y de origen local”, reduciendo “las emisiones asociadas a la generación eléctrica” y disminuyendo “las importaciones y la dependencia energética de terceros”, según detalla en el documento.

Todas las fases

Su modelo de negocio se articula en torno a dos pilares: el desarrollo de proyectos renovables y su posterior operación para la generación de energía, y la rotación de activos. Participa en todas las fases del ciclo de vida de los proyectos, desde su desarrollo y financiación hasta su construcción y operación.

En 2025, su primer parque solar en Estados Unidos, Misae II (430 megavatios), inició la exportación de energía a la red tras completar la construcción y avanzar en su fase final de pruebas.

Con este proyecto, Greenalia sitúa su capacidad operativa total en 555 megavatios distribuidos entre producción eólica marina (offshore), biomasa y fotovoltaica. A este volumen de generación activa se le suman 601 megavatios actualmente en fase de construcción, de los cuales 310 megavatios corresponden a energía solar fotovoltaica, 220 a proyectos en tramitación y desarrollo final y 71 megavatios a proyectos eólicos terrestres.

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En lo referente a iniciativas futuras, la compañía coruñesa posee una importante cartera. En desarrollo avanzado, agrupa 2.174 megavatios en proyectos que ya cuentan con terrenos asegurados, derechos de acceso e interconexión a la red, y permisos en fase final de tramitación ambiental.

Destacan entre ellos 946 megavatios en siete proyectos fotovoltaicos en Estados Unidos, 803 megavatios en 20 parques eólicos terrestres en España, 272 megavatios adicionales en eólica terrestre en territorio norteamericano, 103 megavatios en tres parques fotovoltaicos y 50 marina en suelo y aguas españolas.

Biomasa

Greenalia cuenta con una planta de generación eléctrica, ubicada en Teixeiro (Curtis), que genera energía renovable a partir del aprovechamiento de los residuos obtenidos de la limpieza y corta forestal de plantaciones certificadas.

“Esta biomasa, gracias a su elevado poder calorífico, supone una gran fuente para el aprovechamiento energético, desarrollando un modelo de negocio basado en los principios de la economía circular. Este modelo cuenta con integración vertical, lo que nos permite estar presentes en todas las etapas del proceso, desde la recolección de la materia prima hasta su tratamiento y valorización energética”, señala la empresa en el informe anual.

El Consejo de Administración de Greenalia lo componen un total de cuatro personas: Manuel García (presidente), Antonio Fernández-Montells (consejero ejecutivo), Pablo Castellano (secretario) y Laura Luaces (vicesecretaria).