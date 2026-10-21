Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Pintadas en la plaza de María Pita para recibir a Santiago Abascal

El líder de vox visita la ciudad a mediodía

Abel Peña
Abel Peña
21/10/2026 09:49
Pintadas contra Vox en María Pita
Pintadas contra Vox en María Pita
Quintana
beowner620V2
COLIMA 620v2
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

Las terrazas de María Pita han amanecido con pintadas con el nombre de Vox junto con esvásticas, así como banderas antifascistas y nacionalistas. La visita del líder de Vox, Santiago Abascal, está programada para las doce de la mañana, pero ya está generando revuelo. 

Varios grupos de izquierda, como Galiza Nova o los Riazor Blues han anunciado concentraciones en la plaza central de la ciudad, de manera que la jornada se adivina de máxima tensión, y ha obligado a la Policía Nacional a preparar un dispositivo extraordinario para prevenir la violencia. Por su parte, los socialistas se concentrarán justo al lado, en la plaza de Marqués de San Martín. 

No es la primera vez que Abascal visita la ciudad en campaña (o precampaña electoral) y ha celebrado mítines en Palexco, por ejemplo en 2020, donde se realizaron cargas policiales. 

El mitin de Abascal finaliza con una carga policial contra una concentración de jóvenes radicales

Más información

La alcaldesa, Inés Rey, acudió a la inauguración del DATAforum 2026 en Palexco, y allí, denunció que el PP ha dado carta de naturaleza a un partido"fascista" como Vox, y aseguró que "Coruña siempre ha sido un muro antifascista".

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Alberto Núñez Feijóo

Feijóo anuncia "la mayor ayuda de la historia" para el acceso de los jóvenes a la vivienda
EFE
Vox en María Pita

Un centenar de personas reciben a Abascal con banderas en la plaza de María Pita
Redacción
La Gripe y Tú

La Gripe y Tú anuncia una nueva fecha en A Coruña dentro de su gira de 2026
Redacción
Gente cruzando en la plaza de Mina

Los cambios en los buses urbanos de A Coruña a su paso por los Cantones comienzan este jueves
Lara Fernández