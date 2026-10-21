Pintadas en la plaza de María Pita para recibir a Santiago Abascal

Pintadas contra Vox en María Pita Quintana

Las terrazas de María Pita han amanecido con pintadas con el nombre de Vox junto con esvásticas, así como banderas antifascistas y nacionalistas. La visita del líder de Vox, Santiago Abascal, está programada para las doce de la mañana, pero ya está generando revuelo.

Varios grupos de izquierda, como Galiza Nova o los Riazor Blues han anunciado concentraciones en la plaza central de la ciudad, de manera que la jornada se adivina de máxima tensión, y ha obligado a la Policía Nacional a preparar un dispositivo extraordinario para prevenir la violencia. Por su parte, los socialistas se concentrarán justo al lado, en la plaza de Marqués de San Martín.

No es la primera vez que Abascal visita la ciudad en campaña (o precampaña electoral) y ha celebrado mítines en Palexco, por ejemplo en 2020, donde se realizaron cargas policiales.

El mitin de Abascal finaliza con una carga policial contra una concentración de jóvenes radicales Más información

La alcaldesa, Inés Rey, acudió a la inauguración del DATAforum 2026 en Palexco, y allí, denunció que el PP ha dado carta de naturaleza a un partido"fascista" como Vox, y aseguró que "Coruña siempre ha sido un muro antifascista".