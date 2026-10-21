Miles de personas se manifiestan frente a la delegación del Gobierno pola "liberdade de todos"

"Somos estudiantes no terroristas", gritan los manifestantes que salieron a denunciar este miércoles ante la delegación del Gobierno las cargas policiales que tuvieron lugar por la mañana en María Pita durante las protestas por la presencia del líder de Vox, Santiago Abascal.

Cerca de 2.500 personas, con banderas independentistas, de la CIG y con símbolos antifascistas y anarquistas participaron agrupados bajo una pancarta que enuncia "liberdade para todos".

La concentración política de la mañana del miércoles terminó en un enfrentamiento entre los protestantes por la presencia de Abascal y los agentes antidisturbios de la Polícia Nacional. Finalmente se registraron al menos quince heridos.

Según fuentes municipales 5.000 personas acudieron al acto para "expresar su rechazo conta el fascismo", por la tarde-noche , la mitad de la cifra ha vuelto a salir a las calles para denunciar una actuación policial que creen injusta y desmedida.