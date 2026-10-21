Más de 300 personas participarán este sábado en la II Copa Diputación de Baile Deportivo en A Coruña

Una pareja hace una exhibicición de bailes latinos

La Copa Diputación de A Coruña de Baile Deportivo en las modalidades de Latinos y Danza Coreográfica celebrará este sábado, día 24, su segunda edición. Será en el Palacio de los Deportes de Riazor y con "récord de participación", un total de 325 deportistas.

Según informa el ente provincial, este evento ha sido presentado este miércoles en un acto en el que han intervenido el diputado de Deportes, Antonio Leira; la diputada de Juventud, Yoya Neira; el concejal de Deportes del Ayuntamiento de A Coruña, Manuel Vázquez; y Sandra García, responsable de la organización y representante de la academia 'Un Paso Adelante' de Narón.

En concreto, la competición reunirá a deportistas llegados de diferentes puntos de Galicia, de comunidades como Madrid y Valencia y también de Portugal. Entre ellos, "campeones del mundo de danza coreográfica y parejas de primer nivel nacional".

El programa, destaca, incluirá competiciones de bailes latinos y danza coreográfica en las modalidades de suelo, parejas y grupos, con participantes de diferentes edades y categorías