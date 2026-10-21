La concentración de la Marina acaba con nuevas cargas policiales y contenedores quemados en varios puntos de la ciudad

Una protesta contra las cargas policiales realizadas por la mañana en María Pita, iniciada a las 20.00 horas en la Subdelegación del Gobierno, acabó con nuevas cargas, que empezaron en los Cantones y se extendieron por toda la ciudad. Los radicales quemaron contenedores en la avenida de la Marina, Juan Flórez, Sinfónica de Galicia y glorieta de América, entre otros puntos.

Todo se inició a las ocho de la tarde en la Marina. "Somos estudiantes, no terroristas", gritaron los concentrados que ante la Subdelegación del Gobierno para denunciar las cargas policiales que tuvieron lugar por la mañana en María Pita en protesta por la presencia del líder de Vox, Santiago Abascal, y en las que finalmente se registraron al menos quince heridos, doce de ellos agentes, según fuentes oficiales.

Cerca de 2.500 personas, con banderas independentistas, de la CIG, símbolos antifascistas y anarquistas participaron de inicio en la protesta de la noche agrupados bajo una pancarta con el lema "liberdade para todos".

Según fuentes municipales, por la mañana fueron 5.000 las personas que acudieron al acto para "expresar su rechazo contra el fascismo". Por la tarde-noche, fueron la mitad los que volvieron a salir a las calles para denunciar la actuación policial. Con motivo de la concentración, el tráfico se cortó en los Cantones, desde plaza de Mina.

Nueva carga policial

Esta manifestación volvió a derivar en una nueva carga policial después de que los manifestantes lanzaran objetos a los agentes, tal y como ya había ocurrido por la mañana. Tras varias advertencias por los megáfonos de los furgones policiales, los manifestantes emplearon artefactos pirotécnicos contra los antidisturbios, que decidieron cargar por tres frentes distintos.

En el primer choque les dispersaron y detuvieron a por lo menos un manifestante mientras otros les increpaban "¡Asesinos!". A la altura del Obelisco formaron una barrera empleando las vallas de obra y prendieron fuego a contenedores.

La Policía Nacional siguió disparando escopetazos y avanzando mientras los antisistema seguían retirándose velozmente hacia la plaza de Lugo, donde derribaron algunos de los expositores que se encontraban en la calle. Pero siguieron subiendo por la calle Ferrol hasta Juan Flórez mientras arrojaban piedras a los antidisturbios. En el cruce los contenedores en llamas obligaron a cortar la circulación.

Los antifascistas usaron las vallas de obra de nuevo, y prendieron fuego a varios contenedores. La Policía respondió arrojando gases lacrimógenos que los dispersaron finalmente. Sin embargo, los conatos de incidentes se siguieron sucediendo por toda la ciudad hasta bien avanzada la noche.

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