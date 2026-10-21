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A Coruña

Más de 180 personas debaten en Palexco sobre el papel de la IA en la administración de Justicia

Abel Peña
Abel Peña
21/10/2026 22:08
Ignacio Picatoste e Inés Rey, a la entrada de Palexco
Ignacio Picatoste e Inés Rey, a la entrada de Palexco
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Palexco acogió este miércoles la inauguración de Datafórum Justicia, que continúa hasta este viernes, y que reúne a 180 asistentes que escucharán a expertos sobre el impacto de la inteligencia artificial (IA) en la administración de justicia. El presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), Ignacio Picatoste, declaró durante la inauguración que: “Quere unha Xustiza aberta á innovación, comprometida coa eficacia e firme na súa independencia; capaz de cambiar as súas ferramentas sen perder os seus principios e de modernizarse”.

Picatoste admite que la tecnología puede mejorar el funcionamiento de la Justicia, pero “non pode asumir a responsabilidade de xulgar”, pues esta tarea exige “a mirada humana, a empatía e a capacidade de comprender as circunstancias de quen acode aos tribunais”.

Por su parte, la alcaldesa, Inés Rey, pronunció un discurso inaugural en el que destacó que: “A Coruña será un espazo de encontro para profesionais, investigadores, empresas e institucións que comparten unha mesma inquedanza: como aproveitar o potencial dos datos para construír sociedades máis eficientes”.

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