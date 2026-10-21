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A Coruña

Los cambios en los buses urbanos de A Coruña a su paso por los Cantones comienzan este jueves

Las líneas 3 y 7 pararán en Juana de Vega tras su paso por la plaza de Pontevedra

Lara Fernández
Lara Fernández
21/10/2026 11:44
Gente cruzando en la plaza de Mina
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Los usuarios de las líneas 3 y 7 del autobús urbano de A Coruña experimentarán este jueves una modificación en sus recorridos. Con el fin cercano de la obra de los Cantones, se establecen los nuevos itinerarios, con un aspecto que destaca sobre el resto: estas dos líneas tendrán una parada en Juana de Vega

Estos autobuses, por lo tanto, comenzarán a circular por esta calle, tras su paso por la plaza de Pontevedra para, desde allí, incorporarse al Cantón Pequeño. Desde este jueves se elimina el tramo actual en Rubine, por Juan Flórez, Fernando González y Notariado, hasta incorporarse al Cantón Pequeño por la plaza de Ourense.  

Se trata de una simplificación del recorrido para agilizar la incorporación hacia la zona de los Cantones. El recorrido original de estas frecuencias tuvo que ser modificado temporalmente debido al desarrollo de los proyectos de remodelación de San Andrés, primero, y de los Cantones, después.

Desde este jueves se procederá, a su vez, a la eliminación de las paradas temporales habilitadas para estas dos líneas en Juan Flórez, 18 y calle Notariado, 7, incorporando a cambio la parada en Juana de Vega, donde actualmente ya para la línea 21.

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