El local que no encuentra la suerte en San Andrés: cierra Burger Antonio

El local del hasta ahora Burger Antonio Javier Alborés

Un local y tres negocios en dos años. Burger Antonio ha cerrado sus puertas después de casi un año de actividad. Su local, que da a San Andrés y a la calle Picos –con entrada por esta última–, se despide, de esta forma, de una hamburguesería que tomó el relevo de Nösso Kevab, inaugurado durante la reurbanización de San Andrés.

Fue en enero de 2025 cuando el primer restaurante de kebabs gourmet en Galicia inició su actividad en el bajo que en su día había albergado a Monkee Ramen –cerrado en octubre de 2024–. Y ahora sale al mercado inmobiliario.

“Se traspasa local de hostelería en pleno centro de A Coruña. Ubicado en una de las zonas con mayor actividad comercial y hostelera de la ciudad, con una gran afluencia de público durante todo el año y consolidada como una de las zonas de moda de la hostelería coruñesa, donde además apenas existen locales disponibles”.

Así comienza la descripción del anuncio publicado en el portal Idealista, en el que se informa sobre el alquiler del local por 1.380 euros al mes, pese a estar también disponible para su traspaso, aunque el precio no se ha hecho público.

“Cuenta con 8 años de contrato de alquiler vigentes y una renta mensual competitiva. Dispone de todas las licencias al día, salida de humos y se entrega totalmente equipado y listo para trabajar desde el primer día”, añaden. De esta forma, la cocina y el almacén están completamente equipados, y el local “se entrega listo para continuar la actividad o desarrollar un nuevo proyecto”, tal y como detalla el anunciante.

El cierre de Burger Antonio pone fin a la oportunidad de comerse una hamburguesa con queso por menos de seis euros, un precio que suponía uno de los mayores atractivos del establecimiento. Cierto es que, probablemente, el local, de 105 metros cuadrados, no tardará mucho en tener una nueva vida, ya que la zona es muy demandada, sobre todo para la restauración.

Este sector apunta a ser la apuesta segura de los emprendedores en el nuevo San Andrés. “Es una pasada; se están posicionando y se ha consolidado una vez finalizaron las obras”, comentó a este diario hace meses el director territorial de Galicia de la consultora inmobiliaria Gesvalt, Roberto Castro.