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A Coruña

Las bibliotecas provinciales analizarán las oportunidades y los riesgos de las nuevas tecnologías

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
21/10/2026 21:24
Carmen Ferreiro y Natividad González, ayer, en la Diputación
Carmen Ferreiro y Natividad González, en la Diputación
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La Diputación de A Coruña celebrará el próximo 13 de noviembre en el pazo de Mariñán la segunda edición de las Jornadas de las Bibliotecas, una iniciativa dirigida a todo el personal que trabaja en las bibliotecas de la provincia, que en este año pondrá el foco en los retos, riesgos y oportunidades que presentan las nuevas tecnologías para las bibliotecas públicas.

La diputada de Cultura, Natividad González, y la directora de la Biblioteca Provincial, Carmen Ferreiro, presentaron este miércoles una nueva edición en la que la inteligencia artificial será uno de los principales ejes de la jornada. Una de las mesas reunirá, precisamente, a representantes de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (Aesia) y del Centro de Investigación en Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones (Citic) de la Universidad de A Coruña.

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El encuentro permitirá abordar la inteligencia artificial desde diferentes perspectivas: la regulación y el uso responsable, el desarrollo de herramientas adaptadas a la realidad lingüística gallega y la aplicación de nuevas soluciones tecnológicas.

De esta forma, el debate analizará especialmente las posibilidades que estas herramientas ofrecen a las bibliotecas para mejorar la organización y gestión de los recursos y la atención a las personas usuarias, pero también los desafíos que implica su incorporación, como la protección de los datos, la fiabilidad de la información o la necesidad de garantizar un acceso equitativo a la tecnología.

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