La Xunta niega que ambas estaciones de bus convivan en los primeros meses

Varias personas transitan junto a la actual estación de bus, que dejará de prestar servicio el 3 de noviembre Quintana

A Coruña cambiará en menos de dos semanas de estación de bus. Y, si bien no existe una gran distancia entre la antigua y la nueva terminal, reorganizar los corredores de la red de 137 líneas y, sobre todo, hacer que estos recorridos sustituyan a los actuales sin incidencias, no parece tarea sencilla. Por ello, expertos en movilidad aseguraban que una solución adecuada pasaba por trasladar la operativa de la calle Caballeros a A Sardiñeira de forma escalonada, empezando por los corredores de las avenidas de Arteixo y Finisterre –con más fácil su adaptación–, y después por los de Alfonso Molina, Monelos y, por último, las líneas que operan por A Pasaxe. No obstante, desde el Gobierno autonómico explican que esto no es una opción y que, desde el próximo 3 de noviembre, toda la operativa se trasladará al nuevo edificio del espacio intermodal. Aunque desde el Gobierno autonómico explican que, “durante un periodo de tempo”, la estación antigua podrá utilizarse para el “uso interno de transición de las operadoras de autobuses interurbanos”.

Este traslado de forma gradual, en realidad, no es algo nuevo. Ni siquiera en A Coruña. De hecho, cuando se implantaron las rutas que acceden al centro de la ciudad, también se hizo por fases. En Santiago, por ejemplo, operaron en paralelo la antigua terminal de la plaza de Camilo Díaz Baliño con la actual de la calle Clara Campoamor, antes de integrarse por completo en la estación intermodal.

Guerra entre administraciones

Tal y como recordó la Xunta, la decisión de poner en funcionamiento el nuevo edificio no fue algo “unilateral”, como apuntó la alcaldesa, Inés Rey, sino que, además de haber mantenido seis reuniones técnicas con técnicos municipales entre abril de 2025 y septiembre de 2026, también se envió a María Pita por registro electrónico los planes de los corredores y las rutas concretas de las líneas. El Gobierno local, por contra, considera que no actuaron “coa debida lealdade” y que, debido a que se siguen acometiendo obras tanto en la parte ferroviaria como en sus accesos, no es la opción más acertada.

Los cambios en los buses urbanos de A Coruña a su paso por los Cantones comienzan este jueves Más información

En realidad, la puesta en marcha del servicio llegaría casi un año después de finalizar las actuaciones en el recinto, para las que la Xunta realizó una inversión de veinte millones de euros. Esta reorganización de líneas, así como la licitación de la concesión tras no llegar a un acuerdo con el Ayuntamiento –que sí gestionan ellos directamente en la estación de bus actual– demoraron su apertura varios meses más.

No obstante, la guerra entre administraciones no es lo único que preocupa a los usuarios. A partir del día 3, la avenida de Arteixo, que redujo de forma exponencial su tráfico desde su reurbanización, tendrá que demostrar su capacidad. Aunque por esta avenida solo circularán los servicios procedentes de Carballo, Costa da Morte y Arteixo, la gran mayoría de los 180.000 servicios anuales que operan en A Coruña deberán pasar por la avenida para entrar o salir a la terminal.

En Santiago, por ejemplo, operaron en paralelo las terminales antes de su integración a la intermodal

La inacabada remodelación de los viales que rodean la estación podría suponer un problema, sobre todo, cuando coincidan varios servicios entrando o saliendo a la vez de la terminal de autocares. Sobre todo, para el corredor de A Pasaxe, que canaliza las conexiones con Culleredo, Oleiros, Cambre, Sada, Betanzos y Ferrol. En este caso, si bien desde las localidades del área hacia el teatro Colón no se pasará directamente por la estación, a la vuelta, el recorrido hasta la salida de A Coruña podría incluso superar un 50% la duración del trayecto.

Algo que cuestionó la propia alcaldesa de Betanzos, María Barral: “Quizais a solución non sexa facer que os autobuses atravesen o centro da capital herculina para chegar á intermodal. Iso pode implicar máis tempo de viaxe para as persoas usuarias, que son quen finalmente sofren as consecuencias”, afirmó la regidora, quien también lamentó que esta reorganización de líneas “non vaia acompañada dunha mellora e ampliación do servizo metropolitano”.