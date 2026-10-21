La Policía descubre un negocio de pisos realquilados por habitaciones en el Agra do Orzán

Actuación policial el pasado día 11 en Alcalde Lens

Durante una intervención rutinaria por un altercado doméstico en Alcalde Lens, la Policía Nacional descubrió que una mujer dirige un negocio de realquiler de habitaciones en el barrio del Agra do Orzán. Según varias fuentes, la mujer figura como alquilada en varios pisos de la zona que luego realquila a su vez por habitaciones, con lo que se saca un elevado beneficio. Estiman que puede tener en torno a media docena de pisos en los que opera mediante este sistema y que arrienda a veces a personas conflictivas.

La Policía Nacional detiene a dos mujeres por tratar de echar por la fuerza a su inquilina en Alcalde Lens Más información

El día 11 de este mes tuvo lugar un incidente con una realquilada, a la que quisieron expulsar por la fuerza, según explicaron agentes de la Policía Local. La inquilina incluso se había puesto en contacto con una empresa de desokupación, que rehusó encargarse del caso, así que decidió echarla por las bravas, arrojando sus cosas a la calle. Esto provocó una pelea que se saldó con la detención de la sospechosa y de otra amiga suya por un delito de coacciones.

Precios disparados

Esta modalidad de negocio explota una situación, la de escasez de vivienda, que se vuelve particularmente trágica para la gente con bajos ingresos. Y este no es el único caso: el alquiler de habitaciones se está convirtiendo en una fuente de ingresos cada vez mas apetecible, a medida que los precios de la vivienda han subido y ya están al mismo nivel que un piso medio de hace cuatro años.

Tradicionalmente, el alquiler por habitaciones ha sido el refugio de las personas que andan escasas de ingresos, muchas veces en riesgo de exclusión social. Según datos de la Cocina Económica, el 29% de sus usuarios se alojan en una habitación alquilada, solo que ahora tienen que dedicar una mayor parte de sus fondos a pagarse un piso.

Casi el 30% de las personas que acuden a la Cocina Económica viven en este tipo de alojamientos

También es una fuente de conflictividad: las peleas entre compañeros de piso que van escalando hasta convertirse en agresiones graves e incluso en intentos de homicidio se producen de vez en cuando, según confirman fuentes policiales, puesto que el perfil de las personas es complejo. El suceso en Alcalde Lens, comparativamente, no fue importante, aunque la realquilada aseguró que la habían golpeado y fue atendida por una ambulancia del 061, el arresto que practicó la Policía no fue por lesiones.

Muchas de estas personas carecen de contrato de alquiler, lo que empeora la precariedad de su situación. Saben que cualquier problema puede devenir en que pierdan su alojamiento con muy pocas opciones de encontrar otro en la actual coyuntura, de ahí que a veces la persona se niegue a abandonarlo y surjan situaciones de tensión como la de Alcalde Lens.