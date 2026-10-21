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A Coruña

La palabra de Dios redime al mayor ladrón de A Coruña

El Joker, conocido por hurtos diarios en establecimientos de todo tipo, no ha vuelto a delinquir desde que conoció a un pastor evangélico

Guillermo Parga
Guillermo Parga
21/10/2026 22:42
Mónica Freire posa para El Ideal a las puertas de la farmacia favorita del ‘Joker’Farmacia en Labañou
Mónica Freire posa para El Ideal a las puertas de la farmacia favorita del ‘Joker’Farmacia en Labañou
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La historia del mayor ladrón a pequeña escala de la ciudad de A Coruña es como para que sus familiares, o él mismo, vayan pensando en guionizarla y vendérsela a una productora de cine. Lo tiene todo: acción, redención, 'amor' e incluso un final feliz para todas las partes. Al menos por ahora. Y es que el 'Joker', terror de las boticarias y recurrente malhechor en las farmacias, parece haber encontrado el camino del bien y la palabra del Señor durante su última privación de libertad.

La farmacia de la calle Rosalía de Castro, durante el día de ayer

Detenido en A Coruña el 'Joker de las farmacias', un ladrón que sembró el terror en las boticas

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Apodado como el antagonista de Batman por su inquietante manera de reírse, existen numerosos paralelismos entre su historia y el villano de DC. Y si no que se lo pregunten a Mónica Freire, de la farmacia Labañou. Tanto la trabajadora como el establecimiento en cuestión se habían convertido en una obsesión para el ladrón. Se veían más que algunas parejas, del orden de tres veces por semana, e incluso se llamaban por el nombre. Incluso era hasta poético el hecho de haberlo llevado a los tribunales. O más bien requerido, porque el Joker nunca aparecía.

Mónica Freire posa para El Ideal a las puertas de la farmacia favorita del ‘Joker’Farmacia en Labañou

La ‘novia del Joker’ en A Coruña: su víctima favorita lo ha llevado a los tribunales y no al altar

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Pero, después de casi un centenar de detenciones y entradas y salidas de la cárcel, al Joker le esperaba el mismo final que a los personajes encarnados por Jack Nicholson, Heath Ledger, Jared Leto y Joaquin Phoenix: una unidad de salud mental (Oza). Allí permaneció ingresado varios meses, y también allí empezó a encontrar la luz. Se volvió un ferviente devoto de la palabra del Señor y fue asesorado en todo momento por un pastor evangélico, quien parece haber llegado mucho más allá que cualquier juez, abogado o agente de Policía.

Lo cierto es que el Joker ha vuelto a casa, y desde entonces, desde que encontró el camino de la fe, jamás ha vuelto a caer en la tentación. Así lo certifican incluso sus antiguas víctimas, quienes habían creado una aplicación para seguir sus pasos. Esa aplicación hace tiempo que no da una señal de alarma. Porque la única señal que sigue el Joker ahora es la de la palabra de Dios. Eso es lo que Hollywood llama, con todas las letras, un final feliz.

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