La Gripe y Tú anuncia una nueva fecha en A Coruña dentro de su gira de 2026

La Gripe y Tú

La banda La Gripe y Tú ha anunciado una nueva tanda de conciertos para su gira de 2026, con una parada en A Coruña prevista para el próximo 23 de octubre en la sala Mala Vida. La cita forma parte de un calendario que llevará al grupo por distintas localidades de Galicia y del resto del país durante los meses de octubre, noviembre y diciembre.

Según el cartel publicado en las redes sociales de la banda, la actuación coruñesa será una de las primeras fechas de esta nueva tanda de conciertos, que arrancará el 3 de octubre en Amorebieta, en la sala Onura.

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Tras su paso por el País Vasco, La Gripe y Tú llegará a A Coruña el 23 de octubre para actuar en la sala Mala Vida. Un día después, el grupo continuará su recorrido en Vigo, donde tiene previsto ofrecer un concierto en la sala Rouge el 24 de octubre.

El calendario anunciado por la banda incluye conciertos en diferentes puntos de la geografía española. Después de las actuaciones en Galicia, el grupo continuará su recorrido el 7 de noviembre en Villava, el 14 de noviembre en Ponferrada y el 27 de noviembre en Madrid.

En diciembre, La Gripe y Tú visitará Valencia el día 4, L’Hospitalet el 5 y Almarza (Soria) el 19, fecha con la que, por ahora, cierra el calendario publicado.