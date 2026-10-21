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A Coruña

Hi Coruña aborda los retos de la comunicación en la era de la Inteligencia Artificial

Beatriz Arias y Nico Clouston protagonizan un nuevo episodio de 'Érase una Red'

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
21/10/2026 15:37
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 El espacio de HI Coruña  acogerá este jueves 22 de octubre, de 19:00 a 20:00 horas, el episodio 17 de “Érase una red”, el ciclo de tertulias que conecta literatura, ciencia y tecnología para fomentar el pensamiento crítico y el diálogo entre disciplinas. 

Bajo el título “Soy la nueva”, este nuevo encuentro pondrá el foco en los desafíos de la comunicación en un contexto marcado por el avance de la inteligencia artificial, la influencia de los algoritmos y la transformación de las redes sociales. La conversación partirá de la novela homónima de Beatriz Arias para reflexionar sobre los cambios que atraviesan el mundo de la información y las nuevas formas de relacionarse con las audiencias.

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La sesión contará con la participación de Beatriz Arias, periodista, escritora y directora de Negocio Social Media del Grupo Atresmedia, y Nico Clouston, creador de contenido. Ambos aportarán perspectivas complementarias sobre la evolución de la comunicación, desde la experiencia de los medios y las plataformas digitales hasta el papel de los nuevos creadores en la construcción de comunidades y relaciones de confianza con sus seguidores. 

En un escenario en el que la inteligencia artificial permite generar textos, imágenes y otros contenidos, y en el que los algoritmos condicionan buena parte de la información que recibimos, el encuentro abrirá un espacio para debatir sobre la credibilidad, la desinformación y la responsabilidad de quienes comunican. La tertulia abordará también el futuro del periodismo, la economía de la atención, la autenticidad y los desafíos éticos que plantea el desarrollo tecnológico.

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Como es habitual, la conversación estará presentada y moderada por la escritora Silvia Salgado, que guiará el diálogo entre literatura, comunicación y tecnología para explorar cómo estas transformaciones influyen en nuestra manera de interpretar la realidad. Con este nuevo episodio, “Érase una red” continúa proponiendo encuentros en los que la literatura sirve como punto de partida para conectar distintas disciplinas, compartir conocimiento y plantear preguntas sobre los cambios que definen la sociedad contemporánea.

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