Hace 25 años | El Dépor se afianza en el liderato a pesar de las múltiples ausencias

Tristán celebra el gol de la victoria del Deportivo ante el Sevilla en 2001 Archivo El Ideal Gallego

Hace 25 años, en 2001, el Deportivo venció al Sevilla con un gol de Tristán afianzándose de este modo el liderato; hace 50 años, en 1976 los concejales de Barrios y Obras visitaron Los Castros para conocer las necesidades que había en el barrio; hace 75 años; en 1951, un fucionario del puerto fue condecorado con la medalla de plata por sus 50 años de servicio y hace 100 años; en 1926 se inauguró el estadio de Riazor después de la gran reforma en el partido Eiriña -Deportivo.

Portada de El Ideal Gallego del 21 de octubre de 2001 Archivo El Ideal Gallego

El Depor se afianza en el liderato a pesar de las múltiples ausencias

El Deportivo aplicó la ley del mínimo esfuerzo para derrotar a un flojo Sevilla. Un solitario gol de Tristán fue suficiente para que los blaquiazules consiguieran los tres puntos que le sirven al conjunto coruñés para afianzar su posición al frente de la tabla de Primera. Además, Irureta comprobó que el banquillo cuenta con hombre suficientes para suplir las bajas que padece el conjunto. La nota emotiva la puso Djalminha. El brasileño debutó en la Liga tras permanecer cinco meses lesionado.

Por otra parte, los más pequeños volvieron a ser los protagonistas de la biblioteca del Fórum Metropolitano. El programa meriendas con cuentos hizo que los niños pudieron merendar de un modo diferente mientras escuchaban una sesión de cuentacuentos.

Portada de El Ideal Gallego del 21 de octubre de 1976 Archivo El Ideal Gallego

Los concejales Peña y Estévez Mengotti visitaron Los Castros

Los concejales Peña Bermúdez y Estévez Mengotti, ponentes de Barrios y Obras, respectivamente, recorrieron la zona de Los Castros-La Gaiteira-Castrillón, acompañados por la junta de distrito del Movimiento, representada por los señores Campos Camarero, Huerta y otros. También se encontraban presentes distintos técnicos municipales que fueron tomando notas sobre las necesidades de infraestructura que se les apuntaban. En el Mirador de Los Castros se pidió un centro escolar, así como pavimentación y alcantarillado de algunas calles. Cambier una parada de autobús y adecentamiento de un transformador en la calle Villar Chao. En la zona de La Gaiteira; construcción de sumideros, pavimentación de calles y acceso a la iglesia parroquial de los carmelitas.

Portada de El Ideal Gallego del 21 de octubre de 1951 Archivo El Ideal Gallego

Entrega de la medalla de plata del Trabajo a un funcionario del Puerto

Le fue impuesta la medalla de plata del Trabajo al funcionario de la Junta de Obras del Puerto de La Coruña don Manuela Portela mengrual, quien el día 1 de febrero pasado cumplió 50 años de servicios en dicha entidad. Esta condecoración, que fue solicitada y donada por la Junta, ha sido impuesta por el señor Portela por el delegado de Trabajo, don Luis González Delgado, quien hizo una semblanza del ejemplar funcionario y resaltó sus virtudes.

Por otro lado, fue curado en la Casa de Socorro del Hospital un niño de tres años que vive en Santo Tomás, el cual presentaba una mordedura de perro leve. También fue asistido un joven de 27 años, el cual presentaba heridas por una agresión.

Portada de El Ideal Gallego del 21 de octubre de 1926 Archivo El Ideal Gallego

Inauguración del campo de Riazor con el partido Deportivo - Eiriña

El “Eiriña” y el “Deportivo” jugarán en Riazor, y en partido de campeonato, el próximo domingo; y con este interesantísimo encuentro se inaugurará el terreno de juego del equipo local, despues de las grandes reformas que en él se llevaron a cabo, y que le ponen a la altura de los mejores campos españoles. Sin duda alguna, resultará este partido uno de los más competidos y emocionantes que le será dado presenciar a nuestra afición en el campeonato actual.

El “Eiriña” se encuentra en espléndida forma, díganlo sino sus recientes actuaciones, y vendrás dispuestos a vender muy cara una victoria que los nuestros están decididos a conquistar a todo trance.