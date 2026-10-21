Cargas policiales en María Pita durante la protesta por la visita de Santiago Abascal 

María Pita fue el escenario este miércoles de un acto político que dividió la plaza en dos y que terminó de la peor manera. Por un lado, cinco mil personas se concentraron para expresar su rechazo al “fascismo”. Lo hicieron una hora antes de la llegada del líder de Vox, Santiago Abascal, quien había convocado un acto a las 12.00 horas para medios en el entorno de Puerta Real. Allí, junto a una carpa instalada y un atril, cerca de 200 futuros votantes lo recibieron entre aplausos, gritos de “presidente” y “Pedro Sánchez, hijo de puta”.

Abascal tildó de “coacción” la presencia de los manifestantes, entre los que se encontraba Galiza Nova, Juventudes Socialistas, BNG, Sindicato de Vivenda y Riazor Blues, entre otros. Doce furgones policiales acordonaron la plaza desde primera hora. La manifestación se desarrolló de forma pacífica hasta que, tras el fin del acto de Abascal, la tensión creció hasta descontrolarse por completo.

Los simpatizantes de Vox, al término de la comparecencia del político, airearon banderas de España e insultaron a los manifestantes con cánticos como "oléis a mierda", entre otros. La respuesta por parte de los miles de jóvenes allí concentrados, bajo la vigilancia de decenas de agentes de la Policía Nacional, fue la de "fóra fascistas das nosas rúas". Los agentes antidisturbios cargaron contra las primeras filas, tras el lanzamiento de huevos y objetos. Tras la primera carga, volvió la calma, aunque por poco tiempo.

Mientras el grito general era el de "Galicia será a tumba do fascismo", la crispación escaló de nuevo y llegó una segunda intervención policial que sirvió como antesala para el descontrol final. La tercera carga de la policía dispersó a las primeras filas del núcleo de personas posicionado en la esquina del Palacio Municipal. No obstante, algunos se hicieron con piedras y sillas de terrazas para lanzarlas contra los agentes, quienes volvieron a cargar para tratar de replegar a este grupo.

Tras la marcha del líder de Vox, la protesta continuó y la tensión creció por lo que tuvieron que actuar los agentes Quintana

Entre petardos, gases lacrimógenos y una situación que ya no volvería a la calma, la Policía Nacional logró desalojar la plaza. No sin antes haberse producido una 'sentada' pacífica por parte de un grupo de jóvenes que no quería abandonar el lugar. La protesta fue retrocediendo hasta las escaleras próximas a la iglesia de San Jorge, donde, además de jóvenes con sangre en la cara debido a los porrazos, se podían ver a varias personas tratando de localizar una ambulancia tras haber sufrido el efecto de los gases y el humo.

Centenares de manifestantes retrocedieron hasta el cuartel de Atocha, pero pronto volverían a avanzar, produciéndose estampidas a la altura de San Jorge, con lanzamiento de contenedores incluido, y donde tuvo lugar una pelea en la que un hombre resultó detenido. Uno de los proyectiles de los botes lacrimógenos llegó a impactar en el frontal de la iglesia, cuando comenzaron de nuevo las carreras, ahora hacia San Agustín.

Ya a las 14.30 horas los antidisturbios controlaban el entorno de la plaza de María Pita. Los manifestantes se retiraron al entorno de la iglesia de San Nicolás tras el cierre temporal del mercado de San Agustín y el supermercado Gadis. La manifestación concluyó con dos detenidos y ocho heridos.

Las palabras de Abascal

El líder de Vox había convocado a los medios a las 12.00 horas en la plaza de María Pita. El acto, que quedó a medio camino entre un mitin y una convocatoria de prensa, reunió allí a más de un centenar de simpatizantes para escuchar sus palabras.

Santiago Abascal tildó la protesta, "permitida por la Delegación del Gobierno" por su presencia en A Coruña de "coacción y violencia" y añadió: "No hay violencia ni mordaza" que pueda con Vox. Antes de los altercados que tuvieron lugar minutos después en la plaza, el líder del partido llamó a una "movilización masiva para ganar a Pedro Sánchez" ante "la compra y robo de votos como hizo en sus primarias o la violencia". Respecto a Galicia, reconoció que tiene "una espinita clavada" y que sus expectativas, de acuerdo a sondeos internos, son disputar un escaño por la provincia de A Coruña.

El secretario general de Galiza Nova, Artai Gabiás, señaló que la concentración de este miércoles tenía como objetivo "gritar alto y claro que Galicia es antifascista y que Vox no tiene cabida en esta sociedad". "Consideramos que los discursos de odio que lanza esta formación no son bienvenidos en nuestro país, aquí la mayoría de la sociedad rechaza este tipo de discursos. Somos conscientes de que su odio, su racismo, son una estrategia deliberada del sistema para dividir las clases populares gallegas", añadió.

Inés Rey: "A violencia nunca ten sentido"

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, mostró su "máis rotunda condena" contra los actos violentos que causaron daños y heridos durante la concentración en la plaza de María Pita. "Calquera reivindicación perde a súa lexitimidade cando se recorre á violencia, se ataca a persoas inocentes e se danan bens privados de particulares”, indicó la regidora.

“Foron case 5.000 as persoas concentradas hoxe en María Pita, mais a actuación de algúns violentos derivaron ao final en actos de vandalismo”, indicó Rey, quien agregó: “A violencia, veña de onde veña, nunca ten sentido”.

La alcaldesa manifestó su apoyo a todas las personas que resultaron heridas y también a aquellas que padecieron daños en sus negocios. Destacó, a su vez, el derecho y el comportamiento cívico de todas aquellas personas que acudieron a la convocatoria para manifestarse pacíficamente "contra o fascismo". Por ello, lamentó la "deriva violenta" que tomó la convocatoria, especialmente en una ciudad "que sempre se caracterizou polo seu talante cívico, pacífico e dialogante".

El BNG: "As cargas policiais foron desproporcionadas"

El BNG de A Coruña también se pronunció sobre los hechos acontecidos este miércoles: "As cargas policiais foron absolutamente desproporcionadas e sen xustificación fronte a unha mobilización pacífica".

Representantes del BNG, entre ellos su portavoz en A Coruña, Avia Veira, estuvieron presentes en la plaza. Y ahora lamentan que los agentes "cargaron contra xente moza -moitos deles feridos, algúns neste momento con problemas de visión-de forma absolutamente inxustificada".

Por todo ello, desde el BNG manifiestan el "orgullo que sentimos ao ver que, máis unha vez, A Coruña volveu erguer a bandeira do antifascismo e a súa total oposición ás políticas do medo, o racismo, a xenofobia, o clasismo e o machismo".

El PP: "Condenamos el intento de boicotear cualquier acto de representantes políticos"

El PP de A Coruña, por su parte, lamenta "la imagen de la ciudad que se ha transmitido en el día de hoy y condenamos todo intento de boicotear cualquier acto de representantes políticos elegidos democráticamente y de intentar amedrentar e intimidar mediante amenazas y violencia de cualquier tipo a las personas que participan en ellos".

Además, denuncia su "condena extensible a los partidos que alientan este tipo de actuaciones a quienes pedimos una reflexión porque sus representantes debemos ser un ejemplo y un garante de convivencia y democracia, no de enfrentamiento y polarización que incitan a este tipo de actuaciones lamentables".

Irene Montero: "O pobo galego é un exemplo"

La candidata de Podemos a las elecciones generales, Irene Montero, escribió un mensaje en su perfil de X, en gallego, en el que mostró toda su "solidaridade coas miles de persoas vítimas de represión policial na Coruña por defender unha cidade e un país libres de fascismo".

Un centenar de personas reciben a Abascal con banderas en la plaza de María Pita Más información