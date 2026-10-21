Así será la fiesta del sexo a lo bestia en A Coruña

Promoción de la fiesta

Halloween está aceptado de forma unánime por los empresarios del ocio nocturno como la noche más importante del año. Se trata de una tradición tan asimilada que no existe ya comercio, negocio o local de cara al público que no se transforme en un encuentro de criaturas del averno. Y parece que los monstruos también tienen la libido por las nubes, ya que tendrán su momento de disfrute como cualquier otra criatura mundana.

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No será precisamente en la Víspera de Difuntos, sino una semana después, cuando aproximadamente medio centenar de personas den rienda suelta a sus deseos en una conocida sauna de la ciudad. Que el término no confunda, pues está orientada a todo tipo de tendencias sexuales, con intercambios y libertad total. Entre la infraestructura que estará a disposición de esos curiosos habrá sauna finlandesa, baño turco, jacuzzi, sala de cine, cuarto oscuro y bar. Además, también se incluirá dominación y hasta una cruz de San Andrés. La organización promete “morbo, sensualidad y sorteos”.

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El horario de disfrute será de las 23.00 horas del sábado a las 04.00 del domingo, y tanto la sede como la organización son un garante de seriedad y discreción, pues están especializadas en este tipo de eventos.