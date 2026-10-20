Una ópera ‘en miniatura’ para los más pequeños de A Coruña: “Les enseñamos que es un arte que les puede emocionar”

Los artistas de Amigos de la Ópera, esta mañana en Afundación Patricia G. Fraga

Para todo hay una primera vez, y los cientos de alumnos de Educación Primaria que visitan entre hoy y mañana el auditorio de Afundación seguro que recordarán con cariño su primer gran contacto con la ópera. Les viene dado por parte, claro, de la Asociación Amigos de la Ópera, que dentro de su Temporada Lírica cuenta también con eventos divulgativos como ‘Un día en la ópera’, con el que varios centros disfrutaron a lo largo de hoy. Una sesión diseñada para que los más pequeños conozcan los entresijos del mundillo, explica Aquiles Machado, director artístico de la entidad: “Les enseñamos que la ópera es un arte que les puede emocionar”.

Los artistas Ricardo Sierra, Amanecer Sierra, Francisco Pardo y Vanessa Goikoetxea funcionan así como cuatro profesores más ante un auditorio lleno de alumnos. Interpretando piezas de clásicos de la ópera (del ‘Rigoletto’ de Giuseppe Verdi al ‘Carmen’ de Georges Bizet, pasando por ‘L´elixir d´amore’ de Gaetano Donizetti) que el propio Machado introdujo y explicó, formaron una orquesta en miniatura para que su público de Afundación aprendiese conceptos básicos sobre la ópera.

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Por ejemplo, se les explicó cómo calientan la voz, con ejercicios físicos, cantantes como Rosalía, pero también las historias detrás de las composiciones. Alumnado de Tercero a Sexto de Primaria de centros como el CEIP de Arteixo, el Wenceslao Fernández Flórez de Cambre o de los coruñeses CEIP de Prácticas, Ramón de la Sagra, Rías Altas o Eusebio da Guarda, entre otros, se convirtieron así en pequeños expertos en la materia. En total, entre hoy y mañana, cerca de un millar de niños habrán disfrutado y aprendido con Amigos de la Ópera.

Machado, de hecho, valora que es el quinto año que llevan a cabo esta iniciativa. “Ha tenido mucho crecimiento, empezamos con dos sesiones simples y este año ya son cuatro llenas. Además, este año vamos a visitar el hospital, a llevar la iniciativa a los niños de allí con la misma intención, que disfruten y aprendan”, comenta.

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“La idea es que conozcan el proceso, que entiendan qué hay detrás de una ópera, por qué se hace de esa manera, que entiendan las historias y qué tratan de transmitir los compositores que las construyen”, resume. Así, cree que “es una manera de acercarlos y que vean algo que puede ser muy enriquecedor para sus vidas”. Que vean que la ópera “nos hace imaginarnos mundos mejores y nos transforma a todos a través de esos viajes y fábulas que propone, haciéndonos mejores ciudadanos, personas más reflexivas e integradas en un proceso de pensamiento común”. “Es una forma de acercarlos al arte lírico”, concluye.