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A Coruña

Un congreso internacional analizará en A Coruña el futuro de las terminales de graneles

Se celebrará el 21 y 22 de octubre

Iván Aguiar
Iván Aguiar
20/10/2026 13:18
Un mercante, durante su estancia en el puerto de A Coruña
Un mercante, durante su estancia en el puerto de A Coruña
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La Autoridad Portuaria de A Coruña y la Association of Bulk Terminal Operators (ABTO) coorganizan para el 21 y 22 de octubre la conferencia internacional ‘Bulk Terminals A Coruña 2026’, un encuentro de referencia para el sector de las terminales de graneles que reunirá en la ciudad a profesionales, empresas e instituciones vinculadas al ámbito portuario y logístico de todo el mundo.

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Bajo el lema “Cómo afrontar las incertidumbres persistentes”, la conferencia analizará los desafíos a los que se enfrenta actualmente la industria de los graneles en un contexto marcado por las tensiones geopolíticas, la volatilidad del comercio internacional y los cambios que se están produciendo en las cadenas globales de suministro.

Con sede en el Hotel Eurostars Atlántico, el evento congregará a operadores de terminales, autoridades portuarias, proveedores de equipamiento y servicios, cargadores, navieros y otros profesionales especializados con el objetivo de compartir conocimiento y experiencias. El programa incluirá ponencias y mesas de análisis centradas en ámbitos estratégicos para la actividad portuaria, entre ellos la mejora de las operaciones de las terminales de graneles, la protección frente a ciberataques y la gestión de riesgos.

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