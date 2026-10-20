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A Coruña

Toda a vida de Darío Xohán Cabana, en poemas nun só volume: “Segue sendo unha constante entre os galegos”

Jorge Riveiro
Jorge Riveiro
20/10/2026 01:10
Henrique Alvarellos, Alexandra Cabana e Anxo Angueira
Henrique Alvarellos, Alexandra Cabana e Anxo Angueira
Javier Alborés
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Resumir unha vida enteira non parece unha tarefa doada, mais a poesía ben pode logralo. Poucas maneiras mellores, entón, que acercarse á obra de Darío Xohán Cabana, que ‘Semente de mencer’ (Alvarellos Editora), extenso volume que recopila todos os seus poemas publicados en anteriores libros. A obra foi presentada onte na Coruña, na sede da Asociación Cultural Alexandre Bóveda, da man de Anxo Angueira, responsable da edición; do editor Henrique Alvarellos; e da súa filla, Alexandra, quen destaca o valor dunha peza de coleccionismo que, cre, convencerá porque o seu pai “segue sendo unha voz constante entre os lectores galegos”.

Trátase dunha obra que reúne por primeira vez toda a obra poética editada en vida polo autor. “É unha obra de envergadura que decidimos recordar dentro da nosa colección Rescate, que trata de recuperar obras pouco coñecidas de autores galegos”, explica Alvarellos. Neste volume, polo tanto, recopílanse “uns 15 libros e 500 poemas dun autor monumental”.

Ilustración de Gosia Trebacz

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Sinala o editor que “tivemos colaboración total da familia, de feito a proposta naceu deles e nós recíbimola con total apertura”. O ano que vén, apunta, sairá un segundo volume coa obra inédita que Cabana publicou en xornais ou revistas ou que non chegou a publicar. Respecto ao volume presentado onte, Alvarellos valora que “saíu a comezos de ano e xa se presentou en Lugo e Santiago, pero sentíamos que faltaba A Coruña”. “Tiñamos certo medo de como se ía recibir porque é un libro extenso, pero o certo é que está funcionando moi ben”, celebra.

Recopilación definitiva

Pola súa banda, Alexandra Cabana define ‘Semente de mencer’ como o recopilatorio definitivo da poesía do seu pai: “É un libro que reconstrúe toda a súa obra, desde a que tiña unha vontade ou denuncia política máis clara á máis persoal”. “E abarca toda a súa vida, xa que hai poemas que escribíu cando tiña 16 ou 17 anos, e continua ata o final da súa vida”, expón.

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Existía, di, unha recopilación anterior (‘Vinte cadernos’, con Xerais), esgotada xa nas librerías. Porén, esta engade anotacións, explicacións e referencias que o propio autor fixo dos seus poemas. “Meu pai segue sendo unha voz presente entre moitas persoas, moita xente recoñece os seus poemas, a súa pegada. Polo seu estilo, por esa orfebrería que tiña coas palabras, é un deses exemplos da poesía como táboa de salvamento, como esa cousa que te axuda nos momentos difíciles, que sirve para expresar aquilo que non sabes expresar”, conclúe. 

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