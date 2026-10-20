Los sueldos de los empleados de Greenalia: de 75.000 a 19.000 euros

Planta de biomasa de Greenalia en Teixeiro (Curtis) Greenalia

El informe anual de la compañía energética Greenalia, con sede en la coruñesa plaza de María Pita, recoge múltiples aspectos sobre su actividad. Uno de ellos es la evolución de los salarios de su plantilla según las diferentes categorías profesionales, en los que se aprecia que se registró una bajada generalizada, especialmente en los puestos de más responsabilidad. Esto ocurre después de la incorporación de los empleados de la compañía subcontratada encargada de la gestión de la planta de biomasa de Teixeiro (Curtis).

En cuanto a la retribución media, se observan variaciones en la estructura organizativa entre los años 2024 y 2025. La categoría profesional de director pasa de una media de 83.171 euros en 2024 a 75.197 euros en 2025, mientras que el puesto de responsable se sitúa en 58.783 euros frente a los 64.136 euros del ejercicio anterior.

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Por su parte, la retribución de los especialistas se sitúa en 32.491 euros (frente a los 51.333 euros del ejercicio anterior) y los mandos intermedios perciben una media de 33.919 euros (la media en 2024 fue de 33.919), según detalla el informe anual.

Subidas

En los perfiles técnicos, se registra una media de 25.840 euros para el grupo de Técnico (35.768 el año anterior) y de 24.161 euros para Técnico II (24.871 euros en 2024). Finalmente, en el ámbito operativo, las retribuciones medias se sitúan en 19.484 euros para operaria/o y en 19.154 euros para operario. En estos dos casos, se registran incrementos de salarios, ya que previamente percibían 19.241 y 18.422 euros, respectivamente.

La empresa explica que su política retributiva se define conforme a “criterios objetivos”, considerando principalmente “la experiencia profesional” y el “nivel de responsabilidad dentro de la organización”. “En este marco, la evolución retributiva puede contemplar distintos factores, entre ellos el desempeño, el desarrollo de competencias y la asunción de nuevas responsabilidades, con el objetivo de contribuir a la motivación de los equipos y al desarrollo sostenible del negocio”, detalla.

Por encima

Además, indica que, en la misma línea que en años anteriores, su política salarial para categorías iniciales se sitúa “por encima de los mínimos interprofesionales y de convenio”, sin existir “diferencias por razón de sexo”.

En lo referente al Consejo de Administración, este se compone, al cierre del ejercicio, por tres miembros (todos hombres), de los cuales uno ejerce funciones de alta dirección y otro actúa como consejero ejecutivo. Las retribuciones asignadas a este órgano durante 2025 incluyen 2.250 euros en concepto de dietas para los consejeros no empleados (frente a los 2.000 euros del año previo), 63.000 euros destinados a servicios por cuenta ajena del consejero considerado alta dirección (manteniendo la misma cifra que en 2024, y un total de 115.000 euros en sueldos y salarios, importe inferior a los 211.013 euros registrados en el ejercicio anterior, según asegura esta empresa con sede en A Coruña.

En enero de 2025, Greenalia incorporó a 46 trabajadores que hasta ese momento formaban parte de la empresa subcontratada encargada de la operación de la planta de biomasa de Teixeiro. La empresa señala que su integración en la plantilla propia ha permitido reforzar la “gestión directa de la actividad” y consolidar “el modelo operativo de la compañía”, constituyendo además “un hito relevante en materia de gestión de personas”. De este modo la plantilla ha pasado a estar compuesta por 182 trabajadores.

Apuesta

La compañía también indica que en una apuesta por reforzar “la motivación y el compromiso del equipo”, se han incorporado “diferentes iniciativas orientadas a complementar la propuesta de valor para las personas”. Entre ellas se incluyen distintos esquemas de incentivos a corto, medio y largo plazo, vinculados al desempeño y a los resultados del negocio en determina das áreas de actividad, así como programas de incentivos a largo plazo dirigidos a puestos clave dentro de la organización.

En paralelo, la compañía continúa analizando y evaluando posibles iniciativas que permitan seguir desarrollando el marco de incentivos en línea con la evolución del negocio. Estas iniciativas se complementan con otras medidas dirigidas al bienestar: un portal interno con acceso a descuentos en una amplia variedad de productos y servicios, según recoge la memoria anual.