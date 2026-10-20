PP y PSOE se enzarzan por la estación de bus de la intermodal

Entrada del parking de la intermodal, en la avenida de A Sardiñeira Quintana

La alcaldesa, Inés Rey, admitió hoy que todavía no existe un dispositivo de movilidad para la apertura de la estación de bus de la intermodal, que la Xunta ha anunciado para el viernes. "E complicado que esté a punto cando no se actúa coa debida lealdade", criticó.

Rey recordó que el anuncio de la Xunta fue unilateral. "Non sei se foi por darlle a Adif de medio lado", insinuó. Pero el caso es que el Ayuntamiento se enteró ayer de las nuevas rutas e itinerarios, al mismo tiempo que trascendía al público. Tras quejarse, la Xunta se lo envió por registro.

Aunque es cierto que hubo reuniones y contactos (la Xunta cuenta cinco), solo se enteraron en ese momento. Rey recordó que en las calles alrededor de la intermodal todavía se están llevando obras, y que la estación de tren aún no está abierta.

"Así é difícil. Imposible, non. Pero complicado", sentenció, de visible mal humor, durante la rueda de prensa que concedió hoy. La Xunta confirmó que ya ha enviado toda la información al Ayuntamiento y que este conoce l localización de las paradas definitivas. La consellería de Presidencia añadió: "Lamentaríamos que esta postura se deba a unha intención de retrasar a apertura desta infraestrutura tan importante que beneficia á toda a cidadanía".

El gobinero autonómico reuerda que se han invertido 20 millones de euros en la estación y que se ha finalizado en plazo. Desde que se acabó, se hn reunido con los técnicos municipales, sobre la concesión de la estación de bus "e tras rexeitar asumir unha xestión provisional procedeuse á licitación da concesión, da que xa se asinou o contrato".