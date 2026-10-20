Obdulia Taboadela dimite como subdelegada del Gobierno en A Coruña tras un mes en el cargo

Obdulia Taboadela, el día de su toma de posesión el pasado mes de septiembre Germán Barreiros

La subdelegada del Gobierno en A Coruña, Obdulia Taboadela, dimite de su cargo, que ocupaba desde el pasado 11 de septiembre, para presentarse como candidata al Congreso de los Diputados.

Taboadela acudió a la Delegación del Gobierno en Galicia para despedirse del delegado del Gobierno, Pedro Blanco, a quien agradeció la confianza depositada en ella al nombrarla para el cargo.

Por su parte, Blanco le agradeció el trabajo realizado durante este período, que calificó de corto pero muy intenso, así como su vocación de servicio público y su defensa del interés general. El delegado le deseó también éxitos en esta nueva etapa.

Obdulia Taboadela, junto al delegado del Gobierno, Pedro Blanco

La experiencia previa de Taboadela como subdelegada del Gobierno le permitió asumir sus funciones con rapidez, ya que esta era la segunda ocasión en la que desempeñaba esta responsabilidad. Durante estas semanas, desarrolló una intensa y variada agenda institucional que la llevó a visitar una quincena de ayuntamientos de la provincia de A Coruña y a participar en numerosos actos y encuentros, así como a realizar numerosas gestiones de interés para los ayuntamientos de la provincia.

Entre los actos en los que participó, presidió las celebraciones del Día de la Policía Nacional en Galicia y de la patrona de la Guardia Civil en Galicia, y asistió a jornadas e iniciativas centradas en ámbitos tan diversos como la moda gallega, la inteligencia artificial o la lucha contra la violencia de género, reflejando la amplitud de las competencias y de los asuntos que forman parte de la actividad de la Subdelegación del Gobierno