La tienda de Objetos Religiosos en San Nicolás: la fe que aún perdura en las calles de A Coruña

La encargada de la tienda, Pilar Parada Carlota Blanco

En la calle San Nicolás hay un local que no pasa de moda. Objetos Religiosos lleva más de un siglo formando parte de la historia comercial de la ciudad. Se fundó en 1910, aunque también hay fuentes que afirman que ya existía a finales del siglo XIX. Al principio vendía velas, de ahí la denominación de cerería, y con el paso del tiempo fue ampliando su oferta de productos.

Desde que abrió sus puertas, varias personas han estado al frente del negocio. Irene Pena lo dirigió durante cerca de seis décadas, hasta que Pilar Parada tomó el relevo. Comenzó como trabajadora ocasional y ahora lleva quince años vinculada a la tienda, cinco de ellos al frente del negocio. A pesar del cambio de responsable, el local, situado frente a la iglesia de San Nicolás, apenas ha cambiado su apariencia: “Solo pinté porque quiero mantener la esencia de la tienda. Le di más luz y voy cambiando un poco a la hora de comprar cosas, tengo más de las que se vendían antes”.

A pesar de los cambios que ha experimentado la ciudad, Objetos Religiosos ha encontrado la fórmula para resistir. “Ha cambiado mucho, esta calle y la calle Real eran todo comercios, sobre todo familiar, de toda la vida, que fueron vendiendo y ahora son otro tipo de comercios”, asegura.

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Entre los productos más populares en la actualidad están las cadenas, las medallas y, por supuesto, los santos. A pesar de ello, Parada nota una bajada en las ventas: “Antiguamente se vendía más, sobre todo velas”. Aun así, es un negocio que funciona: “Es muy fácil vender en esta tienda, yo trabajé en comercios de ropa y es mucho más difícil vender ropa que vender santitos”.

Algunos de los objetos que venden en la tienda Carlota Blanco

Además, es un negocio que no tiene edad, ya que personas de todas las franjas de edad se acercan para comprar un rosario o incluso para preparar sus belenes de Navidad. También es un atractivo para los turistas, que entran como si fuera un museo, según explica la responsable de la tienda. Es un establecimiento curioso, con pocos similares en A Coruña, lo que lo hace especial. Esta situación también hace que Parada mire al futuro con optimismo. Cuando se hizo cargo del negocio, pensó también en su hija, que la ayuda en la tienda y que podría tomar las riendas cuando llegue el momento de su jubilación.

En Navidad, más ventas

La época navideña es una de las de mayores ventas para Objetos Religiosos, gracias a su variedad de figuritas y nacimientos, uno de los productos que más trabajan. Los hay de barro, además de otros elaborados con materiales más habituales, como la resina o el plástico.

La tienda también ofrece artículos para las comuniones y los bautizos. “Ahora estoy vendiendo mucha vela de bautizo”, dice. El tiempo pasará y la ciudad seguirá cambiando, pero “o cambia esto mucho o la religión siempre seguirá”, expresa Parada.