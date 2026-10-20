La coruñesa Ecoener incorpora a  su asesoría jurídica a Jesús Sánchez Veiga 

Jesús Sánchez Veiga Ecoener

La empresa energética Ecoener, con sede central en A Coruña, ha anunciado la incorporación de Jesús Sánchez Veiga a su equipo de asesoría jurídica, reforzando así el área legal de la compañía para apoyar su actividad y crecimiento en los doce mercados en los que opera.

La empresa explica que su llegada se enmarca en la apuesta por dotarse del "mejor talento" y consolidar "una estructura corporativa" capaz de acompañar su desarrollo futuro.

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Con una amplia trayectoria en el ámbito del Derecho de la empresa, Sánchez Veiga ha desarrollado 25 años de su carrera profesional en Garrigues, 18 de ellos como socio en su área territorial de Galicia. Durante este periodo, ha adquirido una sólida experiencia en el asesoramiento jurídico a grandes empresas y compañías familiares.

A lo largo de su carrera ha publicado artículos en revistas jurídicas especializadas y ha participado en obras colectivas sobre derecho de la empresa y tributario. Asimismo, interviene habitualmente como ponente en foros especializados, según explica Ecoener.

Sánchez Veiga formó parte durante 15 años de la Junta de Gobierno del Colegio de la Abogacía de A Coruña. También perteneció al Consejo Rector del Máster Universitario en Abogacía y Procura, organizado por el Colegio de la Abogacía de A Coruña y la Universidade da Coruña y donde continúa ejerciendo como profesor. En la actualidad, es secretario de la Junta Directiva de Nordés Club Empresarial.