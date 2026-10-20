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A Coruña

La Cámara de Comercio celebra su 140 aniversario con un homenaje a su historia

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
20/10/2026 21:22
Rueda, Couceiro, Blando, Rey y Diego Calvo, en el acto de ayer | quintana
Rueda, Couceiro, Blanco, Rey y Diego Calvo, en el acto de ayer 
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La Cámara de Comercio de A Coruña conmemoró su 140 aniversario en un acto institucional celebrado en el Club Cámara Noroeste, que reunió a representantes de las administraciones públicas, empresas y entidades colaboradoras para celebrar la trayectoria de una institución que lleva desde 1886 impulsando el desarrollo económico y empresarial de su demarcación.

El acto estuvo presidido por Antonio Couceiro, presidente de la Cámara de Comercio de A Coruña, y contó con la participación del presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda; el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco; la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, y el presidente de la Diputación Provincial de A Coruña, Valentín González, así como de representantes del tejido empresarial, social y económico de la provincia.

Conmemoración del 140 aniversario de la Cámara de Comercio de A Coruña

La Cámara de Comercio de A Coruña inicia la conmemoración de su 140 aniversario

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Durante la celebración se destacó el papel desempeñado por la Cámara a lo largo de estos 140 años, acompañando la evolución del tejido productivo de la provincia y apoyando a miles de empresas.

Fundada en 1886, la Cámara de Comercio de A Coruña es una de las instituciones empresariales más veteranas de Galicia y de España y ha sido testigo y protagonista de la transformación económica de su territorio. 

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