Hijos de Rivera organiza en A Coruña el I Campeonato Nacional de Sumillería de Cerveza

Campeonato Nacional de Sumillería de Cerveza

La cultura cervecera contará este año con un nuevo punto de encuentro imprescindible en el calendario. Corporación Hijos de Rivera pone en marcha el I Campeonato Nacional de Sumillería de Cerveza, una competición que reunirá en MEGA, el museo de Estrella Galicia en A Coruña, los próximos 13 y 14 de noviembre, a los mejores profesionales especializados en la cata y la sumillería de cerveza de nuestro país.

Esta competición nace con el propósito de reconocer el conocimiento y la especialización en torno a esta bebida y contribuir a dar mayor visibilidad a una figura profesional todavía en desarrollo en nuestro país: la del sumiller de cerveza. Las pruebas pondrán a examen conocimientos teóricos, capacidad de análisis sensorial, reconocimiento de estilos, identificación de defectos, armonización gastronómica y habilidades de comunicación y puesta en escena.

La iniciativa está organizada por Corporación Hijos de Rivera y MEGA, el museo de Estrella Galicia, con la colaboración de Doemens Akademie y la Asociación de Sumillería y Cultura Cervecera de España.

Xabier Cubillo, responsable de Cultura de Cerveza de Hijos de Rivera, subraya la importancia de este certamen que “pone el foco en la formación profesional específica de sumilleres de cerveza, ya que existe todavía un importante espacio para profundizar en la construcción de conocimiento alrededor de la cerveza”. En este sentido, añade que “Corporación Hijos de Rivera organiza y acoge este campeonato en línea con su decidida apuesta por la divulgación de la cultura cervecera, generando un espacio de encuentro entre profesionales y acercando al público aspectos como la diversidad de estilos, el análisis sensorial o la relación entre cerveza y gastronomía”.

Cinco pruebas para encontrar al mejor especialista

El campeonato estará estructurado en cinco pruebas. Las tres primeras tendrán carácter clasificatorio y pondrán a prueba los conocimientos generales sobre cerveza, la capacidad para identificar diferentes estilos y el reconocimiento de defectos y off-flavors. La semifinal incorporará el reconocimiento de estilos, su descripción y la propuesta de una armonización gastronómica. Finalmente, los participantes que lleguen a la última fase deberán presentar una cerveza ante el jurado y el público, demostrando tanto sus conocimientos como su capacidad comunicativa.

El jurado estará formado por cuatro profesionales de reconocida trayectoria y amplia experiencia en el sector cervecero y la sumillería: la maestra cervecera y sumiller de cerveza con más de 34 años de experiencia profesional en los negocios de la cerveza, Cilene Saorin, que ejercerá como presidenta; Rodrigo Sawamura, consultor sensorial y profesor en instituciones de enseñanza cervecera en Brasil; Mikel Rius, creador de los principales eventos cerveceros del país; y Xabier Cubillo, responsable de Cultura de Cerveza de Hijos de Rivera. Su experiencia en distintos mercados y su participación activa en iniciativas de referencia, tanto en España como a nivel internacional, aportan al jurado una visión amplia, especializada y diversa de la cerveza.

De A Coruña a la Copa del Mundo

El ganador y el segundo clasificado de la competición obtendrán el acceso directo a la Copa del Mundo de Sumillería de 2027, que se celebrará en Austria y estará organizada por Doemens Akademie.

De este modo, el campeonato aspira a convertirse en una plataforma para dar visibilidad al talento especializado en cerveza en España y conectar a sus profesionales con el circuito internacional de la sumillería cervecera.

Con esta primera edición, Corporación Hijos de Rivera busca así contribuir a seguir construyendo una cultura cervecera más amplia y especializada en España, poniendo en valor el conocimiento que existe alrededor de la cerveza y el papel de quienes trabajan para trasladarlo al consumidor desde la cata, la gastronomía y el servicio.