Hace 25 años | Llega a A Coruña el velero más grande del mundo 

Tripulantes del mayor velero del mundo, atracado en A Coruña en 2001 Archivo El Ideal Gallego

Hace 25 años llegaba al puerto coruñés el velero más grande del mundo, un buque dedicado a acercar la cutura de Rusia a las principales ciudades del mundo. En 1976, hace 50 años, un grupo de jóvenes cometía un robo nada más salir de la cárcel, mientras que en 1951, hace 75, se producía la sustracción de ropa, gallinas y un conejo en una vivienda herculina. Hace cien años, en 1926, un grupo de socios del Deportivo pedían que la nueva grada de cemento fuese para ellos.

Hace 25 años | El velero más grande del mundo hace escala en el puerto coruñés

El velero más grande del mundo atracó en la ciudad en su travesía por los océanos. Con 172 tripulantes, el buque ruso permanecerá atracado durante tres días. Los aficionados al mar podrán participar en visitas guiadas para conocer de cerca el interior de uno de los barcos más impresionantes que surcan los mares. El “Sedov” tiene 117 metros de eslora y para sus tripulantes es todo un honor navegar en el velero que ostenta el récord guinness de longitud. Manejar este tipo de barcos no es fácil, el mal tiempo y el viento exigen una gran maestría para poder superar los temporales. Su capitán, Dimitriy Poliakov, lleva más de diez años dirigiendo el timón de un buque que tiene como objetivo acercar la cultura de Rusia a las principales ciudades de todo el mundo.

Portada de El Ideal Gallego del 20 de octubre de 2001 Archivo El Ideal Gallego

Hace 50 años | Roban en un kiosco nada más salir de la cárcel por sustraer motos

En la crónica de sucesos se da cuenta de que once jóvenes fueron detenidos en las últimas horas. Cuatro de ellos actuaban en pandilla y tenían su cuartel general en un chalet abandonado en ruinas en el monte de Santa Margarita. Hace días habían sido ya detenidos por haber sustraído en una noche siete motos. En la prisión permanecieron dos o tres días y luego fueron puestos en libertad, dándose el caso curioso de que al salir de la cárcel y regresar al centro de la población pasaron por el andén del Orzán y allí mismo, en un kiosco cercano a la balconada allí existente, conocida por “La Ola”, reanudaron sus actividades delictivas sustrayendo tras penetrar por la parte posterior, efectos y causando daños, todo ello por un importe de 18.000 pesetas.

Portada de El Ideal Gallego del 20 de octubre de 1976 Archivo El Ideal Gallego

Hace 75 años | Los ladrones se llevan ropa, gallinas y un conejo de una casa de la ciudad

El hombre domiciliado en la avenida del Parque número 15 del grupo de viviendas Juan Canalejo denunció en la Comisaría de Policía de la ciudad de La Coruña que unos desconocidos saltaron la muralla del patio de su casa y le sustrajeron varias prendas de ropa, cinco gallinas y un conejo, así como otros varios objetos. Además, un anciano de 73 años con domicilio en la calle Monforte 16 se produjo en una caída casual una contusión en el hombro izquierdo con probable fractura del cuello del húmero. Por otra parte, una vecina de la Silva de Abajo de 40 años fue curada en la Casa de Socorro del Hospital de contusiones en distintas partes del cuerpo que le causó un trolebús al atropellarla.

Portada de El Ideal Gallego del 20 de octubre de 1951 Archivo El Ideal Gallego

Hace 100 años | Socios del Deportivo piden que la nueva grada de cemento sea para ellos

Varios socios del Club “Deportivo” se dirigen a nosotros para que nos hagamos intérpretes de su deseo de que la nueva grada de cemento que se está construyendo en el estadium de Riazor se les reserva e ellos, según al parecer se susurra. Ahora se dice que esas localidades serán puestas a la venta como las sillas en cuyo lugar se colocó la grada.

Por otra parte, rebosante de un público selectísimo se encontraba el salón de este círculo para oír la conferencia, que el representante técnico de la casa Kodak pronunció. El señor Arce, después preconizar el cine en el hogar y hacer una descripción del cine Kodak, proyectó la película titulada “Un viaje al país de la película” en donde se observan detalles interesantes de la fabricación del celuloide.

Portada de El Ideal Gallego del 20 de octubre de 1926 Archivo El Ideal Gallego