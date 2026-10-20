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A Coruña

Estas son las fiestas de Halloween que organiza el Ayuntamiento de A Coruña 

Las actividades son gratuitas y están dirigidas a niñas y niños de 4 la 12 años

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
20/10/2026 13:08
Fiesta de Halloween en la Torre
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Javier Alborés
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El Ayuntamiento de A Coruña, a través de la Concejalía de Bienestar Social, Participación e Igualdad, organiza una programación de Samaín con doce fiestas infantiles y nueve talleres de manualidades en los centros cívicos municipales. Las actividades se desarrollarán el viernes 30 y el sábado 31 de octubre y el sábado 7 de noviembre, con propuestas para niñas y niños de 4 la 12 años. 

La participación es gratuita y requiere inscripción en la conserjería del centro cívico donde se celebre cada actividad. El plazo abrirá el jueves 22 de octubre y las plazas se asignarán por orden de inscripción hasta completarlas. Las niñas y los niños deberán acudir acompañados de una persona adulta responsable. 

Las doce fiestas infantiles contarán con pintacaras y globoflexia y tendrán una duración de tres horas. La programación comenzará el 30 de octubre en Palavea, San Diego, Ciudad Vieja y Mesoiro; continuará el día 31 en Monelos, Castrillón, Los Rosais y Monte Alto; y rematará el 7 de noviembre nos Mallos, Eirís, Elviña y Novoboandanza. Todas se celebrarán de 17.00 la 20.00 horas, excepto la de Mesoiro, que será de 18.45 la 21.45 horas. 

Los nueve talleres incluirán un cuentacuentos y se desarrollarán en sesiones de una hora y cuarenta y cinco minutos. La oferta reúne cinco propuestas creativas para elaborar y personalizar decoraciones y personajes de Samaín con materiales como cartulina, papel vegetal, tubos de cartón y lana. 

En 'Linternas mágicas del Samaín', la cautivada creará linternas decorativas con siluetas temáticas, mientras que 'Monstruos divertidos del Samaín' permitirá construir pequeños personajes con cartón y accesorios. La programación se completa con 'Máscaras de las ánimas', para confeccionar y decorar máscaras; 'Móviles de la noche de Samaín', con estructuras colgantes de lunas, estrellas, fantasmas y motivos otoñales; y 'Murciélagos voladores del Samaín', con figuras de alas articuladas que se moverán mediante un cordel.

Programación completa por días

Venres, 30 de outubro

  • Festa infantil | 17.00–20.00 h | Centros cívicos de Palavea, San Diego e Cidade Vella | De 4 a 12 anos.

  • Festa infantil | 18.45–21.45 horas   | Centro cívico de Mesoiro | De 4 a 12 anos.

Sábado, 31 de outubro

  • Obradoiro 'Máscaras das ánimas' e contacontos | 10.30–12.15 h | Centros cívicos do Birloque e Santa Lucía | De 4 a 12 anos.

  • Obradoiro 'Móbiles da noite de Samaín' e contacontos | 10.30–12.15 h | Centro cívico de Pescadores | De 4 a 12 anos.

  • Obradoiro 'Morcegos voadores do Samaín' e contacontos | 10.30–12.15 horas   | Centros cívicos da Sagrada Familia e Artesáns | De 4 a 12 anos.

  • Obradoiro 'Lanternas máxicas do Samaín' e contacontos | 16.30–18.15 horas | Centro cívico de Feáns | De 4 a 12 anos.

  • Obradoiro 'Móbiles da noite de Samaín' e contacontos | 16.30–18.15 horas | Centro cívico da Silva | De 4 a 12 anos.

  • Festa infantil | 17.00–20.00 h | Centros cívicos de Monelos, Castrillón, Os Rosais e Monte Alto | De 4 a 12 anos.

Sábado, 7 de novembro

  • Obradoiro 'Lanternas máxicas do Samaín' e contacontos | 10.30–12.15 horas | Centro cívico de San Pedro de Visma | De 4 a 12 anos.

  • Obradoiro 'Monstros divertidos do Samaín' e contacontos | 10.30–12.15 horas   | Centro cívico de Castro de Elviña | De 4 a 12 anos.

  • Festa infantil | 17.00–20.00 h | Centros cívicos dos Mallos, Eirís, Elviña e Novoboandanza | De 4 a 12 anos.
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