ERLAC muestra en A Coruña el valor de cien años de estudios sociales y conecta las conquistas laborales históricas con los retos de la IA

Celestino Vieites, Pura Morgado, presidenta de ARELCIT, Gonzalo Castro, Jesús Vázquez Forno y Demetrio Fernández. Javier Alborés

Una retrospectiva sobre los avances en materia laboral, el protagonismo coruñés en la conquista de derechos sociales y una mirada al futuro, donde el trabajo y las personas no se desdibujen tras la sombra de la inteligencia artificial. Esta es la propuesta de ERLAC en la exposición que esta mañana ha inaugurado en la coruñesa Plaza de Lugo, tomando como partida el homenaje al centenario de los estudios sociales en España.

El acto ha contado con la presencia de los responsables de la Fundación Escuela Universitaria de Relaciones Laborales de A Coruña (ERLAC), el Colegio de Graduados Sociales de A Coruña y Ourense y ARELCIT, asociación que agrupa a los Centros Universitarios de Relaciones Laborales y Ciencias del Trabajo de toda España, así como del Concello coruñés.

Viejas preguntas, nuevas incógnitas

Con referencias a hitos locales como la huelga de las cigarreras o la revuelta de los consumeros, y a otros como la consecución de las ocho horas de jornada diaria, un total de ocho elementos visuales entrelazan imágenes sorprendentes con datos históricos, retos y preguntas sobre el trabajo a los y las viandantes. La IA está presente tanto en el formato de la instalación como en muchos de los cambios, desafíos e incógnitas que se proponen, completando un recorrido sorprendente y divulgativo.

“Esta muestra es un homenaje a nuestras escuelas sociales, predecesoras de lo que después fueron los estudios de Graduado Social y hoy representa el Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos y en Ciencias del Trabajo. Titulaciones que forman a personas que ayudan a trabajadores y empresas a mejorar nuestra sociedad desde un aspecto clave como es el trabajo, bajo la bandera de la justicia social”, recordó el director de ERLAC, Jesús Vázquez Forno. “También es un ejercicio de memoria para un centro como el nuestro, con 56 años de historia, en cuyo camino han tomado parte entidades tan significativas como la Cámara de Comercio, el Banco Pastor, además de instituciones como el Concello y la Diputación. Un legado desde el cual hoy miramos al futuro con responsabilidad, compromiso e ilusión. No solo hacia nuestro alumnado, sino también con la sociedad y con esta ciudad que también es ERLAC”, añadió. En este sentido, Vázquez Forno recordó el trabajo de la Fundación para la futura consecución para A Coruña del Centro de Referencia Europeo en I+D en materia de Recursos Humanos, Relaciones Laborales y Bienestar, EUHRIC. “Un proyecto en el que llevamos tiempo trabajando, que la Comisión Europea ve con buenos ojos y que ha obtenido ya la declaración unánime de apoyo del Parlamento de Galicia”, recordó.

La exposición incluye contenidos lúdicos e informativos dirigidos a toda la ciudadanía, con espacios interactivos de preguntas y respuestas sobre los derechos laborales diarios de los trabajadores en materias de jubilación, despidos, bajas o conciliación familiar. Podrá visitarse hasta el próximo 20 de noviembre.