Los habituales del parque de Santa Margarita vuelven a estar en alerta. Una temporada más, la procesionaria del pino reaparece en uno de los grandes pulmones verdes de A Coruña, preocupando sobre todo a los que llevan a sus perros a pasear.

Y es que la procesionaria del pino es uno de los grandes enemigos de los canes, que atraídos por su apariencia y movimiento, se acercan con su morro a ellas y terminan encontrándose con los pequeños 'pelillos' urticantes de su cuerpo. Estos filamentos tienen una toxina que hace que al contacto con el perro (oliendo, lamiéndolas o pisándolas) les provoquen daños como un babeo excesivo, rascado nerviosos, inflamación de la lengua, los labios o la truja, e incluso irritación en los ojos. Pero no solo los perros pueden sufrir daños, también los niños pequeños son posibles víctimas, al llegar a las orugas por curiosidad.

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En Santa Margarita se suelen dar cada año episodios de presencia de la procesionaria del pino, aunque suele ser más hacia los meses de enero o febrero. En este caso, en pleno octubre, se ha adelantado la llegada de estos animales, que preocupan a los usuarios del parque. "Ahora todavía no es mucho, pero luego se empiezan a ver en los árboles unas bolas blancas que es donde están todas", explicaba este martes una pareja que suele pasear a sus perros cada día por Santa Margarita. "Están puestas las trampas desde el año pasado, pero al final acaban saliendo", explican, para añadir que suelen evitar ir por la zona de pinos que hay más cercana a la Casa de las Ciencias, que es el lugar en el que suele haber más orugas.

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El Ayuntamiento realiza cada año una labor preventiva, con anillos en los pinos como medida de control. Este sistema se usa entre enero y marzo, cuando la procesionaria está en forma de larva y camina bajando de los árboles hacia el suelo. Los anillos, situados alrededor del tronco de los pinos, recogen estos animales para evitar que lleguen a tierra y afecten tanto a personas como a mascotas, las más vulnerables en estos casos. El Gobierno local considera que esta es "la mejor medida" para afrontar la llegada de la procesionaria.

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Sin embargo, no es la única forma, ya que empresas especializadas apuestan también por tratamientos como inyecciones a baja presión en el tronco para introducir insecticida ecológico o el trampeo en el que se introducen feromonas sexuales femeninas para capturar a los machos y evitar su apareamiento con las hembras.