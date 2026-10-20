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A Coruña

El PP defiende la inversión de la Xunta para A Coruña en 2027, “un 80% máis” que este año

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
20/10/2026 20:34
Paula Prado, Miguel Lorenzo y Borja Sémper en A Coruña
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El portavoz local del PP y candidato a la alcaldía, Miguel Lorenzo, defendió ayer las inversiones de la Xunta para la ciudad el próximo año. “Destinarán para a nosa cidade 260 millóns de euros, un 80% máis que en 2026, e inclúen 65 millóns de euros  para vivenda, 60 millones de euros para o novo Chuac, 73 millóns para benestar, 14 para mobilidade e 7 para obras en colexios”, enumeró.

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Lorenzo salía así al paso de las declaraciones de la alcaldesa, Inés Rey, que antes había insistido en que los presupuestos de la Xunta para A Coruña son “sangrantes”. Recordó que todavía no han comenzado a construirse los nuevos edificios del Chuac: “Siendo la última ciudad en renovar sus instalaciones sanitarias, es una tomadura de pelo. Anuncian 300 o 400 viviendas cuando tenemos más de 7.300 demandantes de vivienda pública”. Tirando de sarcasmo, la alcaldesa recordó que la conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue, había asegurado que se priorizan los que más tiempo llevaban en el registro: “Hombre, claro. Si están vivos cuando lleguen”.

Lorenzo hizo estas declaraciones durante una visita a la ciudad del portavoz y vicesecretario de Cultura y Deporte del PP, Borja Sémper, y de la secretaria xeral del PPdeG, Paula Prado.

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