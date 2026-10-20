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A Coruña

El jurado declara culpable de homicidio al acusado de matar a su mujer en A Coruña en 2024

No aprecia agravantes para aumentar el delito de homicidio a asesinato

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal GallegoA Coruña
20/10/2026 20:51
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 El jurado popular ha declarado culpable de homicidio al hombre acusado de matar a su mujer en A Coruña en agosto de 2024.

La sección segunda de la Audiencia Provincial de a Coruña acogió la lectura del veredicto del caso contra un hombre de 78 años acusado de haber matado a su mujer, entonces de 74 años, el 2 de agosto de 2024 en su domicilio, en la coruñesa avenida de Gran Canaria.

El jurado popular, por unanimidad, consideró probado que el procesado acabó con la vida de su mujer, si bien no aprecia las agravantes para aumentar el delito de homicidio a asesinato.

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Asimismo, entiende que también están las agravantes de parentesco y género, tal como solicitaban las acusaciones, si bien descarta el ensañamiento, que pedía una de ellas.

Junto al asesinato, también lo considera culpable de un delito leve de vejaciones e injurias junto a otro contra la integridad moral, por unos vídeos que grabó aquella noche, antes del crimen, de su mujer en el suelo mientras la insultaba.

Las acusaciones (la Fiscalía, tres particulares por tres de los cuatro hijos del matrimonio y la Xunta como acusación popular) reclamaban asesinato, con agravantes como parentesco y género, además de ensañamiento en uno de los casos, por lo que elevaron la petición de pena hasta los veinticinco años de prisión.

Injurias

Además, añadieron los vídeos que grabó el acusado aquella noche, antes del fallecimiento, de su mujer tirada en el suelo, en los que la insulta y le dice que por su culpa iba a acabar en la cárcel, por lo que añaden un año y medio de prisión por injurias junto con un delito contra la integridad moral.

La defensa pidió la libre absolución o planteó homicidios con grado limitado de responsabilidad, si bien reconoce los insultos y su condena, junto con la aceptación absoluta de responsabilidad civil por la muerte de la víctima, aunque no haya condena por ese hecho.

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El procesado negó su culpabilidad durante el juicio y aseguró que ella se había emborrachado, por lo que entiende que fue una muerte accidental derivada de una caída o la propia situación de ebriedad.

Los forenses apuntaron durante el juicio que la muerte se había producido por un estrangulamiento, por lo que descartaron la accidentalidad.

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