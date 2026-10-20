El Ayuntamiento de A Coruña cambia el sistema de recogida de voluminosos

La concejala Yoya Neira da cuenta de los cambios en la recogida de voluminosos

La concejala de Medio Ambiente, Yoya Neira, ha anunciado una reorganización del servicio de basuras, que dividirá la ciudad en seis sectores. Esto afectará, entre otras cosas, a la recogida de los voluminosos, como colchones o muebles, que han generado muchas quejas entre los vecinos.

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La edil ha explicado que a partir del mes de noviembre se empezará a recoger los voluminosos por sectores. De esta manera se intentará evitar la acumulación que se produce porque los residentes no siguen el procedimiento actual, que consiste en llamar al 010 y bajar el voluminoso a la calle a la hora y día en que se le indica.

No son las únicas medidas que ha anunciado Neira en su rueda de prensa de este martes. El nuevo sistema también incluye un cambio en el refuerzo de limpieza y más compra de material, incluidas máquinas decapadoras para conseguir eliminar las zonas donde se percibe más suciedad.