Comienzan las obras de humanización de la Rúa Alta, que tendrá plataforma única
El Gobierno municipal comenzó ayer con los trabajos de humanización del tramo de la Rúa Alta que conecta la calle San Andrés con Cordelería, con un presupuesto total de casi 170.000 euros. La actuación supone el establecimiento de una plataforma única de circulación, habilitando más espacio para los peatones y designando áreas de tránsito para bicicletas y patinetes. No obstante, el tráfico rodado seguirá estando permitido para mantener la continuidad de una vía que llega hasta las inmediaciones del Paseo Marítimo, en su intersección con la calle Socorro.
“Con esta intervención búscase unha mellora da accesibilidade, seguindo co principio xeral de avanzar cara a unha cidade que sexa amable e segura para o peón e para o uso de medios de transporte sostibles como a bicicleta. Ademais, non supón unha alteración das conexións para o tráfico. O primeiro tramo xa era peonil porque por alí xa non se accede desde San Andrés ao Orzán, e no segundo tramo o tráfico que queda é residual”, destacó la alcaldesa, Inés Rey.
Los trabajos tienen un plazo de ejecución de cuatro meses. La plataforma única constará de un firme de losa de granito con losas negras para indicar la zona designada para el paso de bicicletas y patinetes.