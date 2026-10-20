A Sanjurjo de Carricarte ya solo le quedan la mitad de los honores que tenía en A Coruña

Cuadro de Sanjurjo de Carricarte obra de Ricardo Camino, en la galería del Ayuntamiento

"Estímase axeitado promover a substitución da actual denominación da rúa Alcalde Sanjurjo de Carricarte pola de rúa dos Diplomáticos de Monte Alto, como mostra de recoñecemento institucional á súa contribución ao patrimonio cultural da cidade". Así se recoge en el informe oficial la propuesta de cambio de denominación que hará que el fallecido primer edil se quede sin su segundo honor en A Coruña. De los cuatro reconocimientos con los que fue premiado, ya solo le quedan la mitad.

El Ayuntamiento de A Coruña retira la calle a Sanjurjo de Carricarte y se la concede a Os Diplomáticos de Monte Alto Más información

Sanjurjo de Carricarte fue alcalde de A Coruña durante dos años, entre 1963 y 1965, durante la época franquista. Sin embargo, el cambio de denominación de la calle de Monte Alto no tiene que ver con la aplicación de la Ley de Memoria Histórica, que no aparece citada en ningún momento a lo largo del informe oficial.

Se hace referencia, eso sí, a que la denominación de las vías públicas es una "ferramenta de recoñecemento institucional destinada a destacar persoas, entidades ou colectivos de especial relevancia para a cidade", por lo que se acredita el "interese público" de premiar a Os Diplomáticos de Monte Alto por su "contribución á lingua galega" y por su "relevancia histórica e cultural" y por su "contribución ao patrimonio cultural da cidade".

Pese a ello, Sanjurjo de Carricarte se ha quedado sin su segundo gran reconocimiento de la ciudad, que en 1966, participaba de forma multitudinaria el entierro de su exalcalde, pese a no haberse hecho pública la noticia de su muerte, por expreso deseo del político.

¿Quién era Sanjurjo de Carricarte?

Eduardo Sanjurjo de Carricarte nació en A Coruña en diciembre de 1911 y ejerció de abogado, además de ser teniente coronel del Cuerpo Jurídico Militar, consejero nacional del Movimiento y procurador en Cortes. Tomó posesión de su cargo como alcalde en agosto de 1963, para dejarlo dos años después y quedar internado por enfermedad en su domicilio de Santiago de Compostela, donde falleció. El Ayuntamiento, al saber de su muerte, decidió otorgarle la Medalla de Oro de la ciudad, una insignia que en su figura se sumaba a las de la Cruz de Guerra, la Medalla Militar Colectiva, la Cruz del Mérito Militar con distintivo rojo o la Medalla de plata de la Juventud.

Durante su mandato, caracterizado por el intenso desarrollo de la urbe, entre otras cosas, se inauguraron la Refinería, la iglesia de San Pedro de Mezonzo, la Universidad Laboral, la nueva sede de Fenosa o el complejo de La Solana.

Su figura mereció que se le pusiese, además, su nombre a una calle -que ahora perderá- y también a un colegio, que fue rebautizado en 2022 con CEIP Torre de Hércules. Curiosamente, en aquel entonces el informe de la Comisión de Honores sí que hizo referencia a la Ley de Memoria Histórica como base normativa sobre la que asentar la modificación de la denominación del centro escolar. Más curiosamente todavía, esta se basaba en un informe realizado por el Instituto José Cornide de Estudios Coruñeses, institución que el propio Sanjurjo de Carricarte impulsó y promovió desde la Alcaldía para que fuese fundado en abril de 1964, durante su mandato.

Tras la retirada de su nombre del colegio y de la calle de Monte Alto, Sanjurjo de Carricarte 'solo' seguirá teniendo dos honores en la ciudad de A Coruña. El primero, precisamente, al lado del Palacio Municipal de María Pita: un busto que recuerda su labor como alcalde entre 1963 y 1965. Además, dentro del consistorio, también se encuentra, en la galería de cuadros dedicados a primeros ediles coruñeses, la pintura en la que se retrata a Sanjurjo de Carricarte, obra de Ricardo Camino.