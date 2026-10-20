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A Coruña

A Coruña y Pontevedra recibirán el regreso del espectáculo teatral y musical de 'As Cigarreiras'

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
20/10/2026 15:02
Presentación de la gira de As Cigarreiras
Presentación de la gira de As Cigarreiras
Patricia G. Fraga
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La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, participó esta mañana en la presentación de la gira gallega de ‘As Cigarreiras’, el gran espectáculo musical y teatral promovido por la Banda Municipal de Música de A Coruña (BMMC) y Cántigas da Terra, que se representará en el Palacio de la Ópera el próximo 19 de noviembre antes de su estreno en el pazo de la Cultura de Pontevedra el día 26, dentro de la programación de Culturgal. En el acto también estuvieron presentes Juan Miguel Romero Llopis, director de la Banda Municipal de A Coruña; Luis Bolón, director musical de Cántigas da Terra; Camilo Franco, director de Culturgal; Isabel Risco, actriz protagonista del espectáculo; y Gonzalo Castro, concejal de Cultura y Turismo.

Tras el éxito de la obra en la Semana Clásica de las Festas de María Pita 2025, la BMMC y Cántigas da Terra vuelven a colaborar en esta iniciativa que promueve el Ayuntamiento. La alcaldesa puso en valor una producción que recupera la memoria de las trabajadoras de la Fábrica de Tabacos de la Palloza y de la revuelta protagonizada por las cigarreiras en 1857, considerada una de las primeras luchas sindicales lideradas por mujeres en Europa. “'As Cigarreiras' é un exemplo extraordinario de como a cultura nos permite recuperar a nosa historia e dar voz ás mulleres que contribuíron a construír a Coruña que hoxe coñecemos. Trátase dun espectáculo que emociona, que reivindica a nosa memoria colectiva e que proxecta a nosa identidade cultural cara ao futuro”, señaló Rey. 

La regidora destacó también la colaboración entre dos entidades de referencia en la ciudad. “A Banda Municipal leva décadas achegando a música clásica e contemporánea á cidadanía a través dunha programación de enorme calidade e cunha especial atención aos vínculos de Galicia co seu repertorio. É unha institución cultural imprescindible que contribúe a Galicia co seu repertorio. É unha institución cultural imprescindible que contribúe a democratizar o acceso á cultura e a formar novos públicos ”, afirmó. 

Rey quiso reconocer igualmente la labor de Cántigas da Terra, entidad que se encuentra inmersa en una nueva edición del Ciclo de Coros Galegos. “Estamos a falar dun referente cultural non só da Coruña senón de toda Galicia. A súa traxectoria centenaria na defensa e divulgación da lingua, da música, do baile e das tradicións galegas converteuna nunha institución fundamental para a preservación e transmisión da nosa cultura”, indicó. 

A Coruña reivindica la figura de las cigarreras en las Fiestas de María Pita

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Más de cien artistas participan en 'As Cigarreiras', una producción que combina música sinfónica, canto coral, teatro y danza para recrear la historia de las trabajadoras de la antigua Fábrica de Tabacos. La propuesta reúne sobre el escenario a la Banda Municipal de Música de A Coruña, el Coro Galego Cántigas da Terra y el Grupo de Baile Santaia, además de un destacado elenco interpretativo encabezado por Isabel Risco

La obra recupera y actualiza el género de la estampa gallega para rendir homenaje a las mujeres que protagonizaron la revuelta de 7 de diciembre de 1857, un episodio fundamental de la historia social y laboral de la ciudad. A través de la música, del teatro y de la danza, el espectáculo recorre la historia de la fábrica y de sus trabajadoras, al tiempo que reivindica la memoria de un acontecimiento clave para el movimiento obrero. Las invitaciones para el espectáculo del Palacio de la Ópera están disponibles desde las 13.00 horas en Ataquilla.com y en la taquilla de la plaza de Ourense. Cada persona puede retirar hasta cuatro invitaciones.

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