A Coruña registra la segunda mayor caída de España en alquiler permanente

Una pareja consulta los precios de los pisos en el escaparate de una inmobiliaria Archivo El Ideal Gallego

Todos los mercados que se han declarado tensionados y están aplicando controles de precios han visto cómo la oferta de viviendas disponibles para alquiler permanente en el tercer trimestre de este año ha caído en tasa interanual, con la única excepción de Girona, según un estudio publicado por idealista.

La mayor caída entre estos mercados se ha producido en San Sebastián (-52%), seguida por A Coruña (-41%), Bilbao (-41%), Pamplona (-33%), Vitoria (-32%), Tarragona (-31%), Lleida (-29%) y Barcelona (-22%). La única excepción dentro de estos mercados la constituye Girona, donde se han incrementado un 4%.

En el resto de capitales, las mayores caídas al margen de las zonas tensionadas se han producido en Ceuta (-54%) y Huesca (-44%), seguidas de Palencia (-32%), Logroño (-27%) y Huelva (-27%). Entre los grandes mercados no declarados como tensionados, Alicante ha registrado la mayor caída (-22%), seguida de Valencia (-12%) y Málaga (-11%). En la ciudad de Madrid la oferta cae un 6% y en Palma un 2%.

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En total han sido 6 las capitales en las que la oferta disponible ha crecido en el último año. La mayor subida del país se ha registrado en Cáceres, con un incremento del 11%, seguida de Girona y Badajoz (4% en ambas), Las Palmas de Gran Canaria (2%), Granada y Cádiz (1% en ambas).

Fuertes subidas en alquileres por temporada

En el conjunto del territorio nacional, los alquileres de temporada ganan peso en el mercado inmobiliario en detrimento de los arrendamientos permanentes. Al cierre del tercer trimestre de 2026 el peso de este tipo de alquileres (distintos a los turísticos) llegó hasta el 34% del mercado, con un incremento interanual de la oferta del 7%, mientras que la oferta de alquileres permanentes se redujo un 10% en el mismo periodo.

Entre los grandes mercados considerados tensionados, el mayor incremento de la oferta de temporada se ha dado en A Coruña, que cuenta con un 44% más alquileres de temporada que hace un año, seguida por Vitoria (37%), Bilbao (36%) y Pamplona (14%), mientras que San Sebastián ha registrado un aumento del 4%. La legislación autonómica de Cataluña ha provocado que las 4 capitales donde ha desaparecido más oferta de temporada sean catalanas: Girona la ha reducido un 63%, Tarragona un 58%, Barcelona un 37% y Lleida un 21%.

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Los mayores incrementos de oferta de temporada fuera de las zonas tensionadas se han registrado en Melilla (82%), Madrid (52%), Valladolid (50%), Zaragoza (41%), Zamora (33%) y León (31%).

Tras los cambios en la oferta de temporada, San Sebastián se convierte en la ciudad con mayor peso de los alquileres de temporada, con un 62% de la oferta en esta modalidad, seguida de Cádiz (61%), Bilbao (59%) y Barcelona (57%), que vuelve a ganar peso desde el 51% del trimestre anterior. Le siguen Santander (52%), Almería (44%), Pamplona (42%) y A Coruña (42%). Entre el resto de grandes mercados, Málaga (37%), Madrid (35%) y Valencia (35%) son donde tienen mayor peso, seguidas de Sevilla (33%), Alicante (31%) y Palma (25%).

Por el contrario, en las zonas menos dinámicas esta modalidad temporal tiene un peso notablemente menor. Se trata de las ciudades de Guadalajara (8%), Valladolid (11%), Zaragoza (12%), Cáceres (12%) y Palencia (12%).